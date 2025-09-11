時間重疊！柯文哲今出庭詰問周榆修 抗告案「同步」送二審分案
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院今上午傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司女員工李婉萱作證，也傳喚柯出庭；柯出庭詰問周時，一審法院正將交保裁定抗告案送上二審法院分案審查。
台北地院昨傍晚說「關於北檢提起抗告部分，本院除整理最近庭期筆錄外，因案件仍持續進行審理中，故需影印卷宗送抗告法院，目前評估作業時程，預計明天上午卷送高院」；柯文哲今天上午9時30分出庭，出庭時，抗告案同步送台灣高等法院審查。
合議今天傳喚周榆修、李婉萱，主要可能釐清的事項是柯文哲有無侵占政治獻金？有無以政治獻金支付競選總部員工薪資而涉及背信罪？柯文哲的辯護人與公訴檢察官將對周、李女2人行使正反詰問權。
預計到庭的還有「柯辦」前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟等，案件關係人都可以委由辯護人詰問證人。
合議庭上周五裁定柯文哲7000萬元交保，併「三限」及不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，要配戴電子腳環及個案手機進行科技監控；柯周一辦保，即與民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞接觸，檢方認違反裁定書「不得與證人有任何接觸之行為」禁令，以此為由對交保裁定提抗告。
