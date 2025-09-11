柯文哲復仇再戰需「藍白合」 柯粉護理師：民眾黨3人離開核心才能成功

民眾黨前主席柯文哲被訴貪汙，羈押一年後於8日上午以7000萬元重金交保，支持者熱情相迎，喊出「再戰2028」。已退出民眾黨的「柯粉」護理師張喬瑜，在柯文哲交保後，於臉書發文直指民眾黨內3人必須退出決策圈，喊話他們務必離柯文哲遠一點。

張喬瑜於8日表示，柯文哲再戰選舉不無可能，但包括民眾黨立委黃珊珊、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫，這3人若再不離開民眾黨核心，藍白2026年再不合的機率「超級無敵高」，而藍白不合的後果是什麼？2024年的總統大選結果已經試過一次了，藍白再不合，只會再次爽到賴清德總統。

張喬瑜解釋，會這樣主張的理由是這3人當初涉及柯文哲競選總統時被質疑帳務不清的問題，不能再待在核心做白癡決策，不能再有競選總幹事連錢都弄不清楚的事發生。

張喬瑜憶述，當時陳智菡在黃光芹的節目講便當費金額，和許甫貼出收據照片，夫妻聯手出招後，馬上又被四叉貓(劉宇)反打，讓她氣炸，認為這對夫妻應該閉嘴。且在2024年8月帳務不清前，就有京華城及北士科案的問題，讓民進黨瘋狂追打，導致整個民眾黨在2024年處於非常危機的狀態，但陳智菡、許甫這幾個人瘋狂上節目、直播到處講話，講事實就算了，反而到處留下把柄，被別人搬證據出來打。

張喬瑜還點名民眾黨發言人吳怡萱在記者節嗆記者，造成那次之後被冠上「民眾黨發言人嗆記者」的負評。

陳智菡陪同民眾黨主席黃國昌出席活動，面對檢方質疑，表示自己非名單內限制的證人。記者許正宏／攝影

張喬瑜10日又於臉書發文，強調自己本來就是柯粉，挺柯但不挺民眾黨的陳智菡、黃珊珊和許甫。而北檢在9日指出，柯文哲在具保後與證人陳智菡等人接觸，已違反法院限制。讓張喬瑜又於臉書砲轟陳智菡，表示她先暫時避嫌、不要見面很難是嗎？

對於陳智菡解釋，她沒有被列在證人清單上的說法，張喬瑜也不買帳，再度發文表示，只要有涉及柯主席所有案子、有被傳喚過的相關證人，本來就要先保持一定的距離，不要有直接正面接觸，還被媒體拍到，這樣就不會讓北檢或法院再有任何理由來羈押柯主席，不是嗎？直呼陳智菡在柯文哲出來的時候在旁邊「找鏡頭蹭」，讓她看了十分火大，要求他們好心一點，放過柯文哲，也放白營一馬。