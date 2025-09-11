柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

民眾黨前主席柯文哲日前交保後說「我個人的苦難就這樣過去了」，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他就覺得柯文哲也許言之過早。果不其然北檢提出抗告，北院預計今天上午將抗告卷送高院處理。而這已是北檢針對柯案的第四度抗告，前三次都成功，這次會不會成功，全民關注。

「我覺得這次北檢抗告成功與否的機率是50:50」。游盈隆昨晚在臉書發表「這難道是柯P的一場政治豪賭？」一文，他表示，因為北檢所提的理由，除了柯文哲與所謂兩名證人接觸的新事證外，其他都是地院此次裁定交保時都已經考慮過的，這可參見地院當天的新聞稿。

至於所謂「與兩名證人接觸」的指控能否成立？游盈隆表示，似乎存在爭議的空間，因為那兩人都不是京華城案證人。柯文哲是否涉及京華城圖利案，是當前檢辯攻防的重點。但從柯文哲交保後的短短談話中，「可以看出他已經不把柯案當成一般的法律案件，而是當成政治事件處理」。換言之，柯文哲將法律面事務交給3個律師，柯文哲則專注處理政治面事務。

游盈隆表示，柯文哲充滿政治意涵的群眾語言不但鼓舞了小草，也逐漸獲得更廣大社會的注意與同情。「他也許已不在乎是否再被抓進去關，他心想的也許是投入更大的政治豪賭，贏得更多民心或更大的江山」。

這兩天不分藍綠的政論節目，都聚焦柯文哲未來是否投入2026或2028選舉，或有沒有參選資格等等。游盈隆表示，他的看法是，聚焦在參選資格的討論是比較短視的，因為現行相關法律條文，在國會藍白多數聯盟的條件下，隨時可以修法排除障礙，完全不成問題。因此可以說，「笨蛋，問題在政治，不在法條」。

北檢能否四度抗告成功，再把柯文哲關起來？游盈隆表示，這是個高度複雜的問題，或說是一個具有高度政治效應的法律問題。

游盈隆表示，對柯文哲來說，「他似乎已經吃了秤砣鐵了心，他已經和今上對賭了，賭注是雙方的政治生命」；聰明的是，柯文哲選擇一個賴總統人氣最弱的時刻；不聰明的是，人在屋簷下，怎能不低頭？在台灣，司法仍然受政治或行政的操控嗎？顯然，這是一個永遠沒有明確答案的問題。「柯P的賭徒性格究竟有多強烈呢？」