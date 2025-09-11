柯文哲祭父 京華城案北檢抗告狀今送高院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，周一以七千萬元交保，台北地檢署前晚六時許對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地方法院確定今天將抗告書狀送交台灣高等法院。

抗告狀未在昨天送出，原因與京華城等案案卷「浩繁」、須複印相關筆錄有關；受命法官許芳瑜開庭時，曾經以「筒」來形容某一疊卷證。

國民黨主席朱立倫昨天說，遲來的交保不是正義，柯案至今，社會觀感都覺得還沒有具體任何證據顯示有受賄情況，而圖利本來就是有很大的辯論空間；長期羈押變成押人取供，這是民眾絕對無法接受的，應該回歸法院辯論、證據呈現，讓司法公平正義重新取得社會信心。

對於民眾黨主席黃國昌稱，賴總統在柯文哲交保後，緊急找府院黨三巨頭開會討論，「賴清德應該嚇壞了」，民進黨發言人吳崢表示，台灣是民主法治的國家，黃國昌對賴總統的指控完全是子虛烏有的抹黑。

柯文哲交保後第三天，昨一早搭車前往桃園「宏願大千世界」，到父親牌位前祭拜，數度拭淚。柯文哲停留兩個多小時離開，受訪說父親過世時自己人在看守所，僅告別式去了卅分鐘，農曆七月不宜到父親骨灰存放處祭拜，因此來牌位處上香。「宏願大千世界」創辦人住持釋本藏親至門口迎接，給柯一個大擁抱。

針對北檢持續抗告，柯媽何瑞英昨受訪難掩心疼說，「一年了還要抗告，柯文哲絕不會貪汙」；並認為兒子受委屈，盼司法能給柯文哲公平對待。