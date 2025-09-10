曾轟檢察官「摧毀司法信任度」柯文哲明又出庭 會對抗告叫板？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前辦保，台北地院明上午傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司女員工李婉萱作證，針對政治獻金侵占一節加以釐清，合議庭也傳喚柯出庭，柯是否因抗告事對檢察官叫板？值得觀察。

柯文哲本周一辦保發表「臨去」感言，在台北地檢署門口批「就是這幾個檢察官摧毀中華民國的司法社會信任度」、「為了這幾個檢察官，就把台灣社會的司法信任度摧毀掉」，之後沈默2天。

合議庭預計在明天開庭同一時間將抗告案送交台灣高等法院分案審查，柯文哲是否會在出庭時對抗告事批判檢察官？暫難預料。

合議明天傳喚周榆修、李婉萱主要可能釐清的事項是柯文哲有無侵占政治獻金？有無以政治獻金支付競選總部員工薪資而涉及背信罪，柯文哲的辯護人與公訴檢察官將對周、李女行使詰問權。

明天預計到庭的還有「柯辦」前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟等，案件關係人都可以委由辯護人詰問證人。