再等一下！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙收賄等罪，本周一以7000萬元交保，台北地檢署昨晚6時許對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地方法院確定明天才將抗告書狀送交台灣高等法院。

抗告狀會在明天送出原因，與京華城等案案卷「浩繁」、須複印相關筆錄有關，受命法官許芳瑜開庭時，曾經以單位詞「筒」來形容某一疊卷證。

抗告指出，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人未調查完畢，2025年10月尚待交互詰問「重要證人」至少包括都發局前局長黃景茂（10月2日）、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉（10月16日）及立法委員黃珊珊（10月21日）、 應曉薇助理吳順民（10月30日）。

檢察官主張，不論於貪汙罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，柯文哲、應曉薇仍有羈押必要。

抗告說，柯文哲本月9日具保後，與本案證人民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞有所接觸，違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」事由。

此外，抗告指出，柯文哲具保後對即將於2025年9月16日至法院作證的共同被告、柯辦前主任李文宗喊話，然，李文宗就公益侵占的犯罪事實，與柯有相互指證關係。

檢方抗告書指柯文哲於羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」社群帳號將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述的證人，因此提出抗告。

此外，檢方抗告認為，有關應曉薇部分，尚有「證人」威京集團主席沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問，「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官一貫主張。