柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案交保，民進黨立委王世堅今天表示，要給柯文哲一些建議，並祝福他身體健康安好，冷靜面對未來更嚴厲的挑戰，面對司法，辯護也不要再用煽惑群眾的方式。

王世堅指出，希望柯文哲保持身體健康，也給他一些建議，首先要維持社會和諧，面對司法，不要再去用煽惑群眾的方式，這是非常不好的，必須好好去面對，不要透過任何政治性活動或話語，來挑動司法。

王世堅說，柯文哲畢竟創立民眾黨，社會上也有很多人對他有期待，應該為他的黨著想，且民進黨其實在這次與司法論辯的過程中都很節制，沒有對柯挑釁，就是希望身為執政黨，就讓司法公平獨立去審理。

王世堅表示，柯文哲交保這一段期間，就要謹守本分，和相關證人不能任何聯繫以外，也不要有任何政治性動作、集會，就讓司法來做最終最公正的審判，這樣才對。