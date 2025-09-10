快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委王世堅。記者蔡晉宇／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案交保，民進黨立委王世堅今天表示，要給柯文哲一些建議，並祝福他身體健康安好，冷靜面對未來更嚴厲的挑戰，面對司法，辯護也不要再用煽惑群眾的方式。

王世堅指出，希望柯文哲保持身體健康，也給他一些建議，首先要維持社會和諧，面對司法，不要再去用煽惑群眾的方式，這是非常不好的，必須好好去面對，不要透過任何政治性活動或話語，來挑動司法。

王世堅說，柯文哲畢竟創立民眾黨，社會上也有很多人對他有期待，應該為他的黨著想，且民進黨其實在這次與司法論辯的過程中都很節制，沒有對柯挑釁，就是希望身為執政黨，就讓司法公平獨立去審理。

王世堅表示，柯文哲交保這一段期間，就要謹守本分，和相關證人不能任何聯繫以外，也不要有任何政治性動作、集會，就讓司法來做最終最公正的審判，這樣才對。

再等一下！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙收賄等罪，本周一以7000萬元交保，台北地檢署昨晚6時許對柯、台北市議員應曉薇交保提...

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案交保，民進黨立委王世堅今天表示，要給柯文哲一些建議，並祝福他身體健康安好，冷靜面對未來更嚴厲...

柯文哲交保…學者分析北檢抗告「成功率不高」 預言藍綠白下一步

民眾黨前主席柯文哲獲交保後，北檢昨（9）日提抗告。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，檢方抗告獲准的機會不高，但若成功，將在政治層面掀起一連串效應，牽動三大政黨之間的互動與布局。

柯文哲交保北檢提抗告 卷證資料尚未送抵高院！今恐不會有結果

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案前天交保重獲自由，台北地檢署昨下午6時提出抗告，指仍有重要證人尚未調查完畢，並強調柯...

親賢臣、遠小人 民眾黨大老期待柯P如哥吉拉大戰群魔！

民眾黨創黨主席柯文哲交保後立刻引發政壇關注，民眾黨創黨大老覺得很心疼柯文哲居然被羈押了一年，他非常期待柯P重出江湖之後上演「哥吉拉復出大戰群魔！」但也提醒柯P未來一定要做到「親賢臣、遠小人」。 創黨

影／指民眾對司法信心下降 朱立倫：應給柯文哲空間證明清白

國民黨主席朱立倫下午主持中常會，會前講話時就民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲涉京華城弊案，北院裁定以7千萬元交保一事表示...

