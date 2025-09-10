柯文哲交保北檢提抗告 卷證資料尚未送抵高院！今恐不會有結果

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案前天交保重獲自由，台北地檢署昨下午6時提出抗告，指仍有重要證人尚未調查完畢，並強調柯文哲具保後，即與證人陳智菡、陳宥丞有所接觸。據了解，卷證資料尚未送至台灣高等法院，抗告案今恐不會有結果。

北院9月5日裁定柯文哲、應曉薇分別以7000萬、3000萬元准予具保停止羈押，應當天即交保，柯文哲8日才由妻子陳佩琪辦保；他走出法院時砲轟檢察官「什麼都沒查到」，北檢當晚聲明反擊，強調將提抗告，昨正式提出。

北檢四大理由包括，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

應曉薇部分，檢方主張尚有證人沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官一貫主張。

柯文哲昨到北院開庭，被拍到與民眾黨立院黨團主任陳智菡同車離開，有人質疑違反不得接觸證人交保禁令；陳智菡說，先前作證是因政治獻金案，非京華城案證人，昨天審理京華城案，從起訴書便可明確看出她並非相關證人，且現在不是偵查階段，也問過律師她可以跟柯見面。

柯文哲昨下午透過臉書再批北檢，先射箭再畫靶，跳過對他有利事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，把他羅織入罪，是三位委任律師日以繼夜仔細閱卷，才找出被掩蓋真相；柯強調他絕不會投降，也絕不會屈服，只要心存善念、盡力而為，相信行政干預司法的時代會過去。