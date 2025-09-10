親賢臣、遠小人 民眾黨大老期待柯P如哥吉拉大戰群魔！

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片取自柯文哲臉書
民眾黨創黨主席柯文哲交保後立刻引發政壇關注，民眾黨創黨大老覺得很心疼柯文哲居然被羈押了一年，他非常期待柯P重出江湖之後上演「哥吉拉復出大戰群魔！」但也提醒柯P未來一定要做到「親賢臣、遠小人」。

創黨大老指出，柯P的心路歷程，在競選第二任台北市長時，很堅苦打敗了丁守中、姚文智之後，毅然決然創立台灣民眾黨，就是想改革台灣。這次羈押一年，被要求提交7000萬天價交保，等於是讓柯P閉門封山練功，如今復出、重見天日，一定會上演「哥吉拉再度出山力戰群魔」，但千萬要謹記：未來的路「藍白合還不一定會贏，藍白不合一定不會贏」。

創黨大老說，壁立千仞，海納百川，他引用孟子名言：「我善養吾浩然之氣。」強調彼氣有七，吾氣得一，以一敵七，吾何患焉。況浩然者，乃天地之正氣也！

創黨大老也語重心長指出，柯P一定會越挫越勇，但是也要親賢臣，遠小人，才能成功壯大自己、打敗群魔。

