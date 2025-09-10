柯文哲交保…學者分析北檢抗告「成功率不高」 預言藍綠白下一步

民眾黨前主席柯文哲獲交保後，北檢昨（9）日提抗告。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，檢方抗告獲准的機會不高，但若成功，將在政治層面掀起一連串效應，牽動三大政黨之間的互動與布局。

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保，北檢昨天正式對柯文哲交保提起抗告，指出他在具保後與證人陳智菡等人接觸，已違反法院限制。

鈕則勳在臉書指出，北檢雖然提抗告，但成功的機會目前看來不高，但如果真的抗告成功，意味著柯文哲可能遭裁定收押，屆時政治震撼效應將快速擴大。對民眾黨來說，將進一步強化其「政治打壓」、「司法不公」的論述主軸，除有助於鞏固基本盤，亦可能引發中間選民的同情與支持，營造出「被迫害者」的形象，有望吸引更多游離選票回流。

至於國民黨，鈕則勳認為如果柯文哲還押北所，或許會在戰略上感到稍解壓力，主因是柯文哲重回政治主場、再度展現號召力，民眾黨在與藍營談2026年選區合作或禮讓議題時，勢必採取更強硬立場，國民黨更要釋出更多資源以維持雙方合作空間。

對於民進黨，鈕則勳指出，即便總統賴清德無從介入司法決定，但一旦柯遭羈押，政壇輿論恐將迅速轉向，民眾黨與黃國昌勢必會把矛頭直指綠營，形成輿情壓力，進一步拉高政治對抗氛圍。