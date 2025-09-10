影／指民眾對司法信心下降 朱立倫：應給柯文哲空間證明清白
國民黨主席朱立倫下午主持中常會，會前講話時就民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲涉京華城弊案，北院裁定以7千萬元交保一事表示，民眾對司法的信心大幅下降。認為司法背面是否有政治力介入，更是民眾最深的懷疑。朱立倫指，司法變成政治操控，甚至多為打壓在野黨、打壓異己都是國人所不能接受的。
朱立倫進一步表示，柯文哲這個案件到目前為止社會的觀感，都認為沒有具體的證據顯示有受賄的情況；而圖利本來就有很大的辯論空間，而過程中長期的羈押，變成押人取供。認為應給柯文哲最大的空間，讓他在司法上證明自己的清白。
朱立倫也強調，在政治上在野的合作、藍白的合作是最重要的方向。藍白合作在立法院、政黨間，或則是明年的選舉，都是關鍵性的角色。
