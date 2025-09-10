北檢對柯文哲提抗告 朱立倫：若再押人取供嚴重打擊司法

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
民眾黨前主席柯文哲獲交保後，北檢昨提抗告。國民黨主席朱立倫表示，若再用長期羈押來押人取供，對司法仍是嚴重打擊。遲來的交保不是正義，必須還給社會司法公正，同樣要給柯文哲最大的空間，讓他好好能針對案件持續證明其清白。

朱立倫今在中常會表示，這一年多來，台灣司法受到最嚴峻考驗的時候，民眾對司法信心大幅下降，司法背後是否有政治力介入，更是民眾最深的懷疑。台灣民主化幾十年以來，司法本應該是最能做民主最後防線、公平正義的代表；但如果司法變成政治操控、甚至作為打壓在野黨、打壓異己，都是國人無法接受的。

朱立倫說，柯文哲的案子至今，社會觀感都覺得還沒有具體任何證據顯示有受賄情況，而圖利本來就是有很大的辯論空間；更何況過程中，長期羈押變成押人取供，這是民眾絕對無法接受的。應該回歸法院辯論、證據呈現，讓司法公平正義重新取得社會信心。

朱立倫也說，遲來的交保不是正義，必須還給社會司法公正，同樣地，要給柯文哲最大的空間，讓他好好能針對司法案件持續證明其清白。另外在政治上，在野合作、藍白合作是最重要的方向，持續強力監督，不容許執政黨濫用司法、濫權腐化，不容許執政黨錯誤政策影響民生，這都是在野黨扮演最關鍵的角色。

朱立倫說，藍白在立法院、在政黨之間，或者是明年選舉，相信都是關鍵性的角色，後續更會持續往此方向推動。

