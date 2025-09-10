見父親牌位淚崩 本藏法師：柯文哲1年後性格更內斂

民眾黨前主席柯文哲周一以7000萬元交保，今天上午他特別到桃園市「宏願大千世界」為父親上香。一路陪同的宏願大千世界創辦人本藏法師說，柯文哲一見父親牌位就聲淚俱下，在靜坐、聆聽音樂與念佛後，情緒才逐漸平復，他也感覺到1年多來柯的性格已變得更沈穩內斂。

今天是柯文哲交保第3天，他原訂今天到新竹「永恆之丘」納骨塔祭拜父親柯承發，但考量正逢農曆7月而取消，但仍選擇到桃園宏願大千世界祭拜父親牌位。

柯文哲在宏願大千世界待了2個多小時，離開時被媒體追訪，他表示父親過世時自己都在獄中，只有告別式去了30分鐘；原本他今天想去祭拜父親，但因母親注重傳統，認為農曆7月不宜至骨灰存放之地，所以選擇到牌位放置之處，來給父親上個香。對於媒體其他問題，他皆無回應。

本藏法師受訪表示，在柯文哲擔任醫師時兩人就是好友，每年都會撥空相聚，如今柯爸的牌位放在宏願大千世界，柯文哲今天到場祭拜，一看到父親牌位就聲淚俱下、情緒激動，經他帶領靜坐、聆聽音樂與念佛後，情緒才逐漸平復。

本藏法師說，經過1年多來，他感覺柯文哲的性格比過去更顯內斂沉穩，雖然見到父親牌位仍難掩哀思，但他不斷叮囑柯文哲，自己會妥善照顧與父親相關的一切，請他無須過度掛心。