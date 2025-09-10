柯文哲交保抗告 法官論壇炸鍋：「白蓮教主」出關率眾攻擊檢察官

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙收賄等罪，前天以7000萬元交保，台北地檢署昨晚抗告，柯是否再羈押有風險；法官論壇今早出現一則貼文，暗諭柯是「白蓮教主」出關率眾攻擊檢察官；柯想讓司法官蹲監一周，法官說，「還好我已經考上」。

這篇標題「邪教抵禦對策」的文章，法官化名「戰爭已經開打」為文表示，「奧姆真理教的教主麻原彰晃在教義中宣稱，日本的司法體系是由撒旦、黑暗勢力操控的世俗權力，目的是壓迫真理及阻止救贖，而非正義。」

文章寫「眼下白蓮教主出關，立即率眾攻擊檢方。白蓮教主教眾大呼神功護體，目的就是要毀敗司法獨立在人民的信賴感，進一步淘空自由民主憲政秩序所仰賴三權分立的根基；不被信賴的感覺是會潛移默化的，白蓮教信奉謊言只要說的夠大聲就會變成真理，因此貪汙犯大喝三聲就會變成政治犯，依法偵審就會變成奉命行事。」

此外，「戰爭已經開打」還表示，認識的書記官去受訓回報，說同寢的監所管理員很同意司法官考上之後要入監一個月的作法，他又慶幸說，「還好我已經考上很久了。唇亡齒寒，唇亡齒寒啊。」

文章引迴響，署名「龍馬精神」的法官表示，「法官論壇沒開放可以說笑話好嗎，看學長您發的文章我只能笑了，哈哈哈哈，而且社會仇視司法官又不是今天才開始，先前各次社會案件新聞下方動輒講要對法官家人砍砍殺殺的也所在多有」。

署名「龍馬精神」的法官留言，「另外講難聽點，檢方用那些荒謬到連同業人都看不下去的理由請求續押或抗告(臉書那段我真的傻眼到發笑)」、「怎麼先前都不用相同標準羈押更嚴重的重大經濟、貪汙要犯」。

還說，「說論壇不能講政治的學長們，拜託你們快出來喔，這人在主動講政治呢！不要遇到同意識形態的人就縮起來喔」、「在侵蝕三權分立的人是誰，大家都看得很清楚…...」。

接著有自詡「小北韭菜」的法官表示，「想說會不會真的在北檢或其他司法單位的努力下，代表人民的立法權，是不是要把給檢察官、法院的羈押權限收縮部分回來，這樣做下去後，理論上司法的工作會部分減輕才對」、「當成一齣劇蠻好看的……但承審的學長姐辛苦了，媒體高度曝光肯定是會增加壓力」。