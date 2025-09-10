交保3天後露面 柯文哲赴桃園寺廟祭父數度拭淚

民眾黨前主席柯文哲周一以7000萬元交保，今天上午他搭車前往桃園「宏願大千世界」父親牌位前祭拜，過程中柯文哲神情哀戚，數度拭淚。外頭也有「小草」夫妻聽聞消息後趕抵現場，希望為柯加油打氣。

柯文哲原定今早祭拜父親，雖因考量農曆7月而取消，但他仍前往桃園寺廟祭拜父親牌位，在宏願大千世界創辦人釋本藏陪同下進行祭拜儀式。期間，柯文哲身穿灰色上衣、神情哀戚，持香祭拜父親牌位，他也拿著衛生紙數度拭淚，展現對父親的深切思念。

寺廟外有「小草」夫妻也抵達寺廟外，高舉「柯文哲清清白白」旗幟，盼為柯加油打氣。葉姓支持者表示，有許多夥伴正徒步環島，希望將柯文哲的理念讓更多民眾知道，他們相信也希望司法能夠還給柯文哲清白，大家持續為讓台灣更好而努力，也期待柯文哲能夠繼續帶領民眾。

葉先生說，他們都是自發性的，特地前來為柯文哲打氣加油，也希望現在台灣政治能走向正面方向，不要讓台灣陷入四分五裂的局面，目前當權者讓台灣族群分裂，盼柯文哲主張的「共融社會」理念，希望能夠發揮出來，讓大家為這片土地共同努力。

至於是否希望柯文哲參選總統？葉先生則說，無法預期未來會發生什麼事，完全尊重柯文哲本人的想法和安排。