北檢抗告柯文哲交保…他打臉抗告理由 狠嗆北檢邏輯太差

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天早上出門，面對北檢提抗告交保一事未回應。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天早上出門，面對北檢提抗告交保一事未回應。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案前天交保，台北地檢署昨提出抗告，理由包含柯在具保後與證人接觸、向共同被告喊話等。醫師、時事評論家沈政男狠嗆北檢「北檢邏輯太差」，並打臉指出，具保後行為是檢舉，要檢舉，得先放棄抗告。

柯文哲上周五（5日）獲北院裁定交保，他前天以7000萬元交保後砲轟北檢「一年什麼都沒查到」；北檢則於昨晚6時許對柯文哲、應曉薇交保提出抗告。

而北檢抗告4大理由包含，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，被告具保後即與證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對共同北告李文宗喊話，而羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動。

沈政男看到北檢所提出的抗告理由後狠嗆，「再次證明，北檢的邏輯真的太差了」，更直接打臉北檢的抗告理由，他表示，抗告是以交保裁定前的事實提出異議，檢舉則是交保裁定確立後的動作，而北檢要檢舉，當然可以，但要先放棄抗告。

