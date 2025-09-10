柯文哲交保後與「她」接觸遭北檢抗告 陳智菡回應了…黃國昌僅說二字

民眾黨前主席柯文哲8日以7000萬元交保，並限制出境、出海，且須佩戴電子腳鐐。台北地檢署昨天下午6時，正式對柯文哲提起抗告，指出他在具保後與證人陳智菡等人接觸，已違反法院限制。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智涵今天回應二點，第一、她沒有被列在證人的清單上；第二、一切由律師團依法處理。

民眾黨主席黃國昌今上午參與老人福利推動聯盟舉辦的「2025台灣超高齡元年NPO（非營利組織）高峰記者會」，在活動現場下車時，被媒體追問，北檢對柯文哲提起抗告覺得合理嗎？黃國昌僅回應「謝謝」，隨即步入會場。

對此，今天陪同黃國昌的民眾黨立法院黨團主任陳智涵二點回應，第一、她沒有被列在證人的清單上；第二、一切由律師團依法處理。 據了解，北檢抗告理由中提到的陳智菡是「偵查起訴書中證據清單證人」，而不是台北地方法院合議庭審理將傳喚的證人。

北檢抗告理由如下：

1. 依照台灣高等法院114年8月11日114年度抗字第1881號裁定（被告柯文哲、應曉薇延長羈押抗告遭高院駁回之裁定），認為被告柯文哲涉犯公益侵占罪之部分，仍有重要證人尚未調查完畢。檢方盤點114年10月間尚待交互詰問之重要證人，至少包括：黃景茂（10月2日）、張高祥、范有偉（10月16日）、黃珊珊（10月21日）、吳順民（10月30日）等人。故檢方主張不論貪污罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押之必要。 2. 被告柯文哲於昨（9）日具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。 3. 被告柯文哲具保後，對即將於114年9月16日至法院作證之共同被告李文宗喊話，然共同被告李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。 4. 被告柯文哲於羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」之社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述之證人。 5. 被告應曉薇之部分，尚有證人沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官之一貫主張。