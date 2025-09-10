小草喊柯文哲選總統 謝龍介：若疼惜就不要害阿北免引「殺機」

民眾黨前主席柯文哲獲交保後再成熱門議題，小草也再喊柯文哲選總統；國民黨立委謝龍介昨晚直播，認為若疼惜就不要害「阿北」。他並意有所指說，不要因此引起「殺機」，檢方都已經提抗告了。但認為司法應歸司法，公平審判應該沒那麼困難。

謝龍介說，讓柯文哲交保可以在法庭上和檢察官公平辯論是應該的，因為人被關，很多資料只有自己知道，若被關，沒有這些資料，對自己不利，但交保後可找出自己的資料，整理後就可充分地和檢察官辯論，畢竟司法愈公平愈好，不要弄到人心惶惶。他以古諺「八字衙門向南開，有理無錢」、「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」指出早期司法不公。他說，不知現在司法是否會這樣，但在法官面前，被告和原告一樣大，即使如此，最後司法還清白，但已被剝好幾層皮，因此，打官司要勇敢，也不是每個人都受得起。

謝龍介表示，柯文哲被羈押1年後獲交保，未來官司就讓「阿北」去努力，對於有人喊柯文哲選總統，他請大家「若疼惜柯文哲，就不要害柯文哲」，以免「引動我那位朋友『黑白郎君』的殺機」。他說，現在賴清德總統的民調不好，還在說柯要選總統，檢察官都已經提出抗告。因此，不管你是支持或不支持柯文哲，就冷靜下來看，看此案的發展，檢察官會提出什麼樣的證據與論點。

柯文哲在2014年選上台北市長，如今官司纏身，而行政院長卓榮泰在2018年適逢民進黨九合一選舉大敗，蔡英文辭黨主席，卓登記主席補選並選上以至到擔任行政院長。謝龍介以「世事如棋，乾坤莫測」、「人情似紙張張薄，世事如棋局局新」來形容，但認為「觀今宜鑑古，無古不成今」，歷史是面鏡子，應知己知彼，將心比心，也不宜妄自菲薄，要對自己有信心。