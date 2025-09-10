快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

獨／北檢將抗告 柯媽瘦10多公斤舊疾復發泣訴：別再糟蹋我們

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲交保後第3天，柯媽何瑞英說「有說要來看我」，但因限制住居無法住在新竹老家，讓她不捨地說：「我是他媽媽，卻不能住在我家。」。記者王駿杰／攝影
民眾黨前主席柯文哲交保後第3天，原預計今要去祭拜柯爸柯承發，但因農曆7月習俗暫時取消。對於案件仍未結束，北檢持續抗告，柯媽難掩心疼說，「1年了還要抗告，我們百姓不能說話，做官的才能說話，我們只是小康家庭也沒有做官，柯文哲絕不會貪汙，不知道他們在想什麼」。

柯文哲今早柯搭車出門，約上午9時55分桃園市佛寺「宏願大千世界」，住持本藏法師親至門口迎接，並給予柯文哲一個擁抱。詢問柯媽接下來柯文哲行程，柯媽感嘆，柯文哲周一雖有返家來看她，但因規定無法長住，「以前他就住在這間房子，現在檢察官說不能住，我心裡想，我是他媽媽，怎麼會不能住自己家？」

柯媽表示，柯文哲周一返家時，原本也打算去祭拜父親，但因時間來不及，墓園（大坪頂）也沒有開到那麼晚，所以就沒有去，也聽人家說農曆7月不能拜，所以就沒有去。

對於案件仍未結束，北檢持續抗告，柯媽難掩心疼說，「1年了還要抗告，我們百姓不能說話，做官的才能說話，我們只是小康家庭也沒有做官，柯文哲絕不會貪汙，不知道他們在想什麼」。

柯媽也希望質疑柯文哲的人去柯文哲學校問說，「這孩子壞嗎、會說謊嗎？」認為兒子受委屈，「我們只是普通人，哪有什麼能力？不要這樣糟蹋我們」，她強調，自己不希望連累任何人，只盼司法能給柯文哲公平對待。

柯媽也說，近來因脊椎和腳部疼痛，行動不便，「腳都沒辦法走」，必須依靠復健師協助，最近連粥都吃不下，體重也掉了10多公斤，現在人還躺在床上沒辦法下床說，「身體真的不舒服，晚上都睡不好，心中艱苦但在人前也不敢掉眼淚」。

柯媽說，原本復健後，身體已經比較好，但近來很多訪客和媒體，「一直有人打電話給我」，舊疾又復發，並解釋自己並非不接電話或是不接見客人，而是身體真的很不舒服，但仍會盡量打起精神應對外界關心。

談到龐大的保證金，柯媽直言家中並非富裕，「我們只是小康家庭，哪有7千萬？一般家庭怎麼可能拿得出來？」她感謝女兒柯美蘭盡力協助籌款，但仍忍不住抱怨：「誰家會有這麼多錢？真的很辛苦。」

