柯文哲會本藏 民眾黨桃園黨部：師父曾提醒阿北將破繭而出

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲早上出門，面對北檢提抗告交保一事未回應。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲8日以7000萬交保，今天雖不用到法院開庭，但柯文哲仍在上午9時左右離開家門。面對北檢提抗告交保一事未回應，柯文哲並未回應，僅面無表情直接上車離開。據了解，柯文哲今天是前往桃園蘆竹的「宏願大千世界」，與創辦人本藏師父碰面。

柯文哲與「宏願大千世界」素有淵源，除了柯文哲今天說的「爸爸牌位在這裡」，柯文哲在2019年擔任台北市長期間也曾造訪，並由本藏師父親自接待，兩人還共同焚香祈福。當時柯文哲一行人停留近三小時，並表示宏願大千世界顛覆了傳統寺院的概念，入寺等同於進入了藝術博物館，每一個角落都可以感受到佛法與藝術之美。

民眾黨桃園市黨部幹部7日也前往宏願大千世界，參與報恩法會，為黨、為民虔誠祈福。

根據民眾黨桃園市黨部臉書表示，特別感謝釋本藏師父的慈悲開示，指引眾人以智慧面對挑戰。師父以譬喻提醒：阿北如今猶如困於蛹中，即將破繭而出。黨部成員也在法會中誠心為阿北及其家人祈福，願早日安泰。

