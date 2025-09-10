聽新聞
0:00 / 0:00
2026藍白怎麼合？要藍讓席次不可能 江和樹提這個方式
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，2026藍白一定要合作，才能贏民進黨。他今天會在民眾黨中央委員會正式提出討論提名方式，看能不能在9月底10月初就完成第一波的提名，早一點定下來也讓國民黨知道怎麼來合作。
至於合作的方式，他建議就是現任國民黨籍的議員席次再加上民眾黨的候選人，用這樣的方式來搶下民進黨的席次，這樣才能夠創造雙贏。這個共識應該早一點定方向出來，選民也知道該怎麼樣去支持。
比如現在國民黨市議員是3席，要他們去減一席讓給民眾黨是不可能的，但是如果在3席之後加上民眾黨的候選人，這就是給民眾黨機會。別忘了2024已展現過藍白合的成果，加上這次的大罷免民眾黨也幫了忙，2026如何再創造雙贏，要由民眾黨中央一定有最好的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言