2026藍白怎麼合？要藍讓席次不可能 江和樹提這個方式

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，2026藍白一定要合作，才能贏民進黨。他今天會在民眾黨中央委員會正式提出討論提名方式，看能不能在9月底10月初就完成第一波的提名，早一點定下來也讓國民黨知道怎麼來合作。

至於合作的方式，他建議就是現任國民黨籍的議員席次再加上民眾黨的候選人，用這樣的方式來搶下民進黨的席次，這樣才能夠創造雙贏。這個共識應該早一點定方向出來，選民也知道該怎麼樣去支持。

比如現在國民黨市議員是3席，要他們去減一席讓給民眾黨是不可能的，但是如果在3席之後加上民眾黨的候選人，這就是給民眾黨機會。別忘了2024已展現過藍白合的成果，加上這次的大罷免民眾黨也幫了忙，2026如何再創造雙贏，要由民眾黨中央一定有最好的選擇。

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，2026藍白一定要合作，才能贏民進黨。他今天會在民眾黨中央委員會正式提出討論提名方式。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，2026藍白一定要合作，才能贏民進黨。他今天會在民眾黨中央委員會正式提出討論提名方式。圖／江和樹提供

