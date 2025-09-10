2026藍白怎麼合？要藍讓席次不可能 江和樹提這個方式

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹上午說，2026藍白一定要合作，才能贏民進黨。他今天會在民眾黨中央委員會正式提出討論提名方式，看能不能在9月底10月初就完成第一波的提名，早一點定下來也讓國民黨知道怎麼來合作。

至於合作的方式，他建議就是現任國民黨籍的議員席次再加上民眾黨的候選人，用這樣的方式來搶下民進黨的席次，這樣才能夠創造雙贏。這個共識應該早一點定方向出來，選民也知道該怎麼樣去支持。