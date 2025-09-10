柯文哲太會畫重點！苗博雅指民進黨犯4字兵家大忌：造就貪汙犯高調

民眾黨前主席柯文哲被訴貪汙，羈押1年後重金交保，支持者熱情相迎並喊出再戰2028，振奮白營士氣。有意參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，柯被羈押一年，在交保後，還存有善念且不減熱情，這不容易，「愈挫愈奮，這是好的政治人物需要有的特質。」社民黨台北市議員苗博雅在政論節目談及藍白合，認為藍白目前態度十分明確，反觀民進黨因對柯文哲一案犯了4字兵家大忌，才得以讓一個貪汙案的被告，都可以史無前例地高調。

苗博雅昨(9)日晚間在政論節目《新聞面對面》中，針對柯文哲一案發表評論。他認為柯文哲很會畫重點，在走出北院的談話中重批北檢「查了一年都沒有證據」，就讓支持者拿這句當成金科玉律，其他東西一概不看。且在北檢長達894頁的起訴書中，柯文哲畫出「小沈1500是Excel Pay」，苗博雅說，「他就只畫這一句，他畫了這句之後，重點是他的支持者就不會看894頁，他的支持者就看這一句。」

苗博雅更指柯文哲雖已經不符合政壇的道德水準，但為什麼現在大家還在討論他，因為支持者主觀認為不管怎麼樣，底線只要沒說「小沈1500」，就是清清白白，認為柯文哲已經成功改造支持者的認知和道德水準，「如果這樣法律上可以過關，那以前曾經判過的貪汙都是冤獄。」

她強調，網路風向不是萬能，但失去網路風向就是萬萬不能。想想看網路風向為何不是萬能？因為在726大罷免投票前，前總統蔡英文的一篇臉書貼文就有22萬個讚，在投票完26：0當天，再貼文也是22萬個讚，由此可知網路風向都在，但投票結果不如意，所以它不是萬能。苗博雅說，但為何沒有網路風向萬萬不能，因為這樣就沒辦法告訴大家，你畫的重點在哪裡。

觀察各黨對柯案的態度，苗博雅分析，柯文哲造出了一股風向和「勢」，讓國民黨整個低頭，連最悍的人也都低頭，願意與民眾黨朝向藍白合的趨勢走，表示柯文哲就是要戰，國民黨就是要和。但問題是現在有人都沒在畫重點，包括民進黨，她認為這並非是批評，而是一個困惑，直指民進黨為何從第一次罷免結束，到現在已經一個多月、快兩個月，戰和仍然不定，苗博雅說：「『戰和不定』乃是兵家大忌，造就了現在即使是一個貪汙案的被告，都可以史無前例地高調。」