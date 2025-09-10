躺在101歲母親懷裡…應曉薇發文感謝小草打氣 「怎麼那麼可愛」

快訊

台北地方法院裁定台北市議員應曉薇（中）三千萬元交保，應曉薇6日在親友陪伴下步出法院。記者許正宏／攝影
台北地方法院裁定台北市議員應曉薇（中）三千萬元交保，應曉薇6日在親友陪伴下步出法院。記者許正宏／攝影

台北市議員應曉薇涉京華城容積率貪汙案，羈押禁見1年，台北地方法院6日裁定應曉薇3000萬元交保，應曉薇步出台北地方法院後，今(10)日上午首次在臉書發文，透露母親在她被羈押時因肺栓塞住院，但家人怕她崩潰並未告知。

應曉薇表示，回家後家人才告訴她，母親在這段時間住院了，家人也簽下「放棄治療同意書」，由於怕她崩潰，還特別跟律師交代不准讓牢裡的她知道。應曉薇說，這些日子每天在牢房中唸「父母恩重難報經」、「地藏菩薩本願經」、「心經」、「水懺」，及「金剛經」，室友也牽著她的手幫她禱告，可能因此讓百歲媽媽奇蹟似地慢慢好轉。

應曉薇並貼出與媽媽相擁的照片，透露回家後這幾天都抱緊緊媽媽睡覺、躺在母親的懷裡好溫暖。但也感受到母親虛弱地擁抱她的手，讓她知道還是讓母親擔心了，自己也不爭氣地眼淚留不停。照片中，應曉薇的母親似還掛著鼻胃管，正閉眼休息。她感謝醫院同仁對母親的照顧，讓她又走過困難的一關。

應曉薇說，母親現已出院，感謝媽媽等她回家，並向母親喊話：「媽媽，妳是我的生命，妳要好好的。不可以再肺栓塞等，媽媽，我真的好愛你。我不能沒有妳，但是不管未來再發生什們事，答應曉薇，妳要好好的好嗎？」

應曉薇重獲自由的首篇臉書貼文裡，也再次感謝這些日子以來，每一次出庭、回到北女所，支持者們在門外的加油聲，要她「堅持到底」。最令她驚訝的是，竟然也還有「小草」不斷為她加油鼓勵，讓她忍不住直呼「你們怎麼那麼可愛啦」，也很感恩挫折讓自己有機會學習「活在當下」。

應曉薇今年一月在羈押庭中提到101歲的母親及2名在倫敦的女兒時淚崩，說「每次離家都像生離死別」，請求准許交保。但最後仍裁定繼續羈押，直到本月6日才交保。

應曉薇

