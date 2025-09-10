柯文哲拚一審無罪 黨務交黃國昌

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案遭羈押近一年，前天獲以七千萬元交保，「小草」喜迎柯文哲，支持者社群也傳出柯文哲二○二八年再戰總統的呼聲。據了解，柯文哲獲交保後將由「法務小組」專心面對司法，力拚一審無罪，暫時不會插手民眾黨黨務，黨務仍由民眾黨主席黃國昌處理。

除了小草高呼柯文哲「再選一次總統」，還有媒體人揣測柯文哲可能參選二○二六高雄市長，民眾黨發言人吳怡萱昨表示，現階段柯文哲希望用自由之身，在司法捍衛清白，「民進黨側翼可能是看到柯聲量高開始急了、見縫插針，試圖掩蓋民進黨執政不利事實」，呼籲綠營側翼別想透過柯文哲轉移焦點。

柯文哲獲交保後走出北院，被大批小草團團簇擁，柯文哲也把矛頭指向賴清德總統，怒批賴把國家搞得四分五裂，外界關注柯文哲是否再戰二○二八年總統大位？據近柯人士指出，「藍白合」好不容易打贏七二六、八二三大罷免，此時柯文哲參選總統，豈不是在破壞藍白合作默契，還奢談下架民進黨？

根據「總統副總統選舉罷免法」條文規定，若因貪汙罪遭判決確定有罪，就不得登記參選；而若一審遭判刑十年以上，即使尚未判決確定，也不得登記為候選人。

因此，柯文哲若一審遭判有期徒刑十年以下，即有參選總統可能性。

據近柯人士指出，法院未來如何審判還是未知數，近柯友人將籌組「法務小組」，全力迎戰司法，爭取清白；此時要是出來喊「選總統」，柯文哲反而形象全毀，藍白合作基調也會破局，「柯文哲此時絕不會想這麼多」。

外界質疑民眾黨將陷入「兩個太陽」之爭，但據近柯人士指出，柯文哲卸下黨主席職務時，就有感於民眾黨必須「法治大於人治」；柯文哲已經卸任黨主席，未來不方便、也不會插手黨務，全部由黃國昌管理，而且現在民眾黨算是司法案件關係人，交保後若柯文哲插手黨務，恐怕也會對官司不利。

至於傳出民眾黨擬為柯文哲舉辦全台走透透宣講行程，近柯人士研判，柯文哲還要面對法院一審，現在律師都守得很緊，「不會這麼高調」，家人也不贊成柯文哲這麼做，眼前最重要就是捍衛柯文哲清白。