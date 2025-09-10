快訊

京華城案開庭 前都委作證：適法性顯然OK

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

民眾黨前主席柯文哲交保後昨首出庭，卸下羈押重擔，身心明顯輕鬆。北院昨審京華城案，傳喚時任都委的文化大學教授徐國城作證，柯未再砲轟檢察官；審判長問柯有無話想說，柯說徐曾說「打死我也不要再當都委會委員」感觸深，對徐表示：「辛苦你了！辛苦你了！」

庭審昨午結束，柯不必「押返」退庭，面帶笑容步出法院與小草擊掌、握手，接受夾道鼓勵。小草重複大喊「柯文哲，清清白白」，連帶送暖威京集團主席沈慶京，喊：「小沈，加油！」

徐國城證稱，他根據市府法務局的建議，「感覺適法性顯然ＯＫ」。

柯文哲辯護人鄭深元認為，依徐證詞，可證明京華城案在專案小組、都委會審議時，適法性無問題；至於北市前副市長彭振聲主持都委會第七八三次會議並作裁示，徐在檢方作證對自己職責有誤會，將責任推給彭，偵查中證詞不可採。

但檢察官廖彥鈞說，徐國城證述與偵查中相同，證詞中包括「京華城案確實比較快」、「一有意見就排審討論」、「市府一開始就想幫」、「都發局公務員有壓力」都證明本案違法。

