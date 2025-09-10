修復關係？郝龍斌讚柯文哲「愈挫愈奮」

民眾黨前主席柯文哲獲交保後，牽動藍白合走向。有意參選國民黨主席的台北市前市長郝龍斌昨天說，去年大選，民進黨獲得四成支持勝選，沒想到民進黨執政以後，竟用司法檢調的力量追殺在野黨，柯被羈押一年，就是藍白不合最明顯的例子；但他認為，柯交保後，還存有善念且不減熱情，這不容易，「愈挫愈奮，這是好的政治人物需要有的特質。」

郝龍斌過去曾批評柯文哲處理京華城案，被外界質疑若擔任國民黨主席，恐不利藍白合作；郝昨天「捧柯」的說法，也被視為努力修復「郝柯關係」。

國民黨秘書長黃健庭昨也說，去年藍白合破局，大家都付出慘痛代價，現在再談合作，應有更切身的體會，更重要是國民黨自己要先團結。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲交保後，強烈的復仇之火有如「哥吉拉」仰天長嘯，火噴三千丈；經過地獄火試煉過的哥吉拉，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是一個超級變數。至於有人說民眾黨將出現兩個太陽，游盈隆認為「應該是想太多了」，也或許只是有心人見縫插針，禁不起檢驗的說詞。

民眾黨主席黃國昌昨在台北地院受訪說，台北地檢署、總統府接連發聲明汙衊柯文哲，他認為柯對賴總統發言已「非常客氣」，奉勸賴清德虛心檢討，否則人民反彈會愈來愈大。

江和樹：柯若要選 就當正的

對於小草喊出「柯文哲再戰二○二八」，民眾黨中央委員江和樹表示，「柯文哲要就當正的，要不就當造浪者」，最重要的是二○二八藍白一定要合作，讓民進黨下台，這才是最終的目標。江表示，從柯文哲交保後的發言，他看到「柯文哲2.0」，柯已完全改變了，這要感謝民進黨對柯的折磨和訓練，讓他「進修」一年，柯文哲已完全改變了。