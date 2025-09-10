快訊

不斷更新／iPhone 17來了！5色超美、120Hz畫面終於不卡卡

北檢提抗告 柯文哲再批辦案「先射箭再畫靶」

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔蕭雅娟劉懿萱／台北報導
民眾黨前主席柯文哲（左）前天交保，昨天上午再度因京華城案回北院應訊。台北地檢署昨也對法院裁定他和台北市議員應曉薇交保，提出抗告。記者杜建重／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案前天交保，台北地檢署昨下午六時提出抗告，直指仍有重要證人尚未調查完畢，並強調柯文哲具保後，即與證人陳智菡、陳宥丞有所接觸。台北地方法院昨晚已收受北檢提出抗告狀，待整卷後（含筆錄），最快今天移送台灣高等法院。

北院九月五日裁定柯文哲、應曉薇准予具保停止羈押，應當天即交保，柯文哲八日才由妻子陳佩琪辦保；他走出法院時砲轟檢察官「什麼都沒查到」，北檢當晚聲明反擊，強調將提抗告，昨正式提出。

北檢四大理由包括，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

據了解，北檢提到的陳智菡、陳宥丞是「偵查起訴書中證據清單證人」，不是台北地方法院合議庭審理將傳喚的證人。

應曉薇部分，檢方主張尚有證人沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官一貫主張。

柯文哲昨到北院開庭，被拍到與民眾黨立院黨團主任陳智菡同車離開，有人質疑違反不得接觸證人交保禁令；陳智菡說，先前作證是因政治獻金案，非京華城案證人，昨天審理京華城案，從起訴書便可明確看出她並非相關證人，且現在不是偵查階段，也問過律師她可以跟柯見面。

柯文哲昨下午透過臉書再批北檢，先射箭再畫靶，跳過對他有利事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，把他羅織入罪，是三位委任律師日以繼夜仔細閱卷，才找出被掩蓋真相；柯強調他絕不會投降，也絕不會屈服，只要心存善念、盡力而為，相信行政干預司法的時代會過去。

柯文哲因京華城和政治獻金案，二○二四年十二月廿六日被北檢依貪汙、圖利等罪起訴，隔天北院重開羈押庭，柯以三千萬元交保，廿九日交保金提高為七千萬元，須配戴電子腳鐶；北檢二度抗告，二○二五年一月二日晚間北院裁定柯文哲等四人羈押禁見。民眾黨同年一月十一日發起「一一一釘孤枝」，抗議政府對司法正義的破壞。北檢昨再提抗告，司法和政治爭議再起。

