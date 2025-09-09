快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保轟「1年什麼都沒查到」！北檢再提抗告 5大理由曝光

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（圖）交保後直指，檢察官查了一年什麼都沒查到。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民眾黨前主席柯文哲（圖）交保後直指，檢察官查了一年什麼都沒查到。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案被控貪汙收賄等罪，昨7千萬元交保，轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」。台北地檢署今晚6時許對柯文哲、應曉薇交保提出抗告，直指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲昨具保後，即與陳智菡陳宥丞有所接觸。

據了解，北檢抗告理由中提到的陳智菡、陳宥丞是「偵查起訴書中證據清單證人」，而不是台北地方法院合議庭審理將傳喚的證人。北院今晚表示，已收受北檢提出抗告狀，但尚須整卷（含筆錄），故今不會移送台灣高等法院。

北檢對柯文哲交保四大理由包含，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

北檢抗告理由如下：

針對法院114年9月5日裁定柯姓、應姓被告准予具保停止羈押，本署檢察官已擬具理由，於今（9）日下午6時向法院提出抗告。簡要摘錄如下：

依照臺灣高等法院114年8月11日114年度抗字第1881號裁定（被告柯文哲、應曉薇延長羈押抗告遭高院駁回之裁定），認為被告柯文哲涉犯公益侵占罪之部分，仍有重要證人尚未調查完畢。檢方盤點114年10月間尚待交互詰問之重要證人，至少包括：黃景茂（10月2日）、張高祥、范有偉（10月16日）、黃珊珊（10月21日）、吳順民（10月30日）等人。故檢方主張不論貪污罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押之必要。

2. 被告柯文哲於昨（9）日具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。

3. 被告柯文哲具保後，對即將於114年9月16日至法院作證之共同被告李文宗喊話，然共同被告李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。

4. 被告柯文哲於羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」之社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述之證人。

5. 被告應曉薇之部分，尚有證人沈慶京、黃景茂、柯文哲、吳順民待交互詰問。「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」為檢察官之一貫主張。

民眾黨前主席柯文哲（右）昨交保後在北院門口公開嗆北檢「關我一年，什麼都沒查到」。圖／本報資料照
民眾黨前主席柯文哲（右）昨交保後在北院門口公開嗆北檢「關我一年，什麼都沒查到」。圖／本報資料照

北檢 柯文哲 檢察官 應曉薇 陳宥丞 陳智菡 京華城案

延伸閱讀

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

羈押一年交保…柯文哲「踩瓦片」去霉運 網紅：這是婚禮專屬儀式

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

相關新聞

柯文哲交保轟「1年什麼都沒查到」！北檢再提抗告 5大理由曝光

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙收賄等罪，昨7千萬元交保，轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」。台北地檢署今晚6時許對柯...

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

署名「倫敦大學伯貝克法律學校博士」的施威全投書媒體，指檢察總長邢泰釗破格提拔的子弟兵偵辦柯文哲；最高檢今發聲明回應，每一...

聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年昨終於交保。胞妹柯美蘭昨表示，預計周三去祭拜父親柯承發。不過...

柯文哲重出江湖撼政局…學者：白2026若有斬獲 2028非藍說了算

民眾黨前主席柯文哲在被羈押一年後，本周一交保暫獲自由，牽動未來政治局勢。學者認為，柯文哲短期內不會頻繁參加政治活動，因不...

羈押一年交保…柯文哲「踩瓦片」去霉運 網紅：這是婚禮專屬儀式

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近一年，昨（8）日以7000萬元交保返家，他返抵新竹老家時跨過火爐、踩碎瓦片，祈求去除穢氣，引發討論。曾拍攝婚禮錄影超過10年的網紅「鬼才阿水」直言，踩瓦片其實是婚禮專屬儀式，若是出獄想要去除霉運，傳統上僅有過火爐。

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案遭羈押近一年，昨以7000萬元交保，小草喜迎柯文哲出看守所，支持者社群也傳出柯文哲2028...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。