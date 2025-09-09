柯文哲交保轟「1年什麼都沒查到」！北檢再提抗告 5大理由曝光

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙收賄等罪，昨7千萬元交保，轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」。台北地檢署今晚6時許對柯文哲、應曉薇交保提出抗告，直指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲昨具保後，即與陳智菡、陳宥丞有所接觸。

據了解，北檢抗告理由中提到的陳智菡、陳宥丞是「偵查起訴書中證據清單證人」，而不是台北地方法院合議庭審理將傳喚的證人。北院今晚表示，已收受北檢提出抗告狀，但尚須整卷（含筆錄），故今不會移送台灣高等法院。

北檢對柯文哲交保四大理由包含，柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。