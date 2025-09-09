博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

快訊

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天前往台北地方法院出庭應訊。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天前往台北地方法院出庭應訊。記者許正宏／攝影

署名「倫敦大學伯貝克法律學校博士」的施威全投書媒體，指檢察總長邢泰釗破格提拔的子弟兵偵辦柯文哲；最高檢今發聲明回應，每一個人不論民眾、公務員或司法人員，都要為自己的行為負責，不應牽連不相關的公務員及誤導國人。

施威全以專欄形式投書標題「柯文哲不要恨檢察官 要改革體制」文章到媒體，其中一段落指出「邢泰釗辦案有顏色，子弟兵也是。辦柯文哲案檢察官傳我當證人，從被傳到訊問只覺莫名其妙，到底我與此案有何一絲一毫牽連？」

施威全的投書還指「檢察官提示我針對此案寫的評論文字，我文章裡批評檢察官搞錯都市計畫法，檢察官問說是誰要我寫？誰支付稿費？稿費付到何方？問題很無厘頭」等等。

最高檢署表示，據媒體刊登，有某民間人士投書認最高檢察署總長的子弟兵藉由傳訊手段干擾該人士之言論自由，嚴重誤導社會視聽，為此，提出三點澄清如下：

一、最高檢察署及總長本人，從未接觸或參與該文所述相關事由。

二、每一個人，不論民眾、公務員或司法人員，都要為自己的行為負責。檢察官是獨立辦案的專業人士，於開庭執行職務時，依法應全程錄音錄影，如該檢察官涉有違法失職事宜，請該位民間人士提出證據向相關單位檢舉或告發，以昭公信。不應自行渲染、揣測，無故牽連不相關之公務機關及公務員，誤導國人！

三、最高檢察署呼籲各界，目前相關個案仍於台灣台北地方法院審理中，儘管相關人士各有看法，惟國人仍應保持理性判斷，不要受外界無謂的渲染干擾。

最高檢察署。圖／聯合報系資料照
最高檢察署。圖／聯合報系資料照

