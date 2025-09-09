快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲胞妹柯美蘭昨表示，預計周三去祭拜父親柯承發。不過柯媽何瑞英憂心「鬼月不適合」。記者王駿杰／攝影
柯文哲胞妹柯美蘭昨表示，預計周三去祭拜父親柯承發。不過柯媽何瑞英憂心「鬼月不適合」。記者王駿杰／攝影

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年昨終於交保。胞妹柯美蘭昨表示，預計周三去祭拜父親柯承發。不過柯媽何瑞英憂心「鬼月不適合」，民眾黨新竹黨部前主委李國璋今表示，因農曆7月，明天柯主席祭拜柯爸行程取消。

柯美蘭昨受訪表示，哥哥柯文哲原訂於明天前往永恆之丘祭拜父親柯承發。不過柯媽何瑞英昨晚受訪時回應「聽說農曆7月不適合」。民俗專家黃有福也認同，柯媽的疑慮是對的，建議柯文哲避免在鬼月期間急於祭拜，宜待鬼門關後再行拜祭，以免影響運勢。

黃有福指出，鬼月期間，通常只能供奉孤魂野鬼（好兄弟），孤魂野鬼與祖先之間的區別，在於孤魂缺乏供奉，若在農曆7月祭拜祖先或過世親人，恐將祖先誤當孤魂野鬼，此舉不僅可能影響運勢，供品與紙錢亦可能被孤魂強行拿走。

民眾黨新竹黨部前主委李國璋今傍晚表示，因農曆7月，明天柯主席祭拜柯爸行程取消。

柯文哲

延伸閱讀

羈押一年交保…柯文哲「踩瓦片」去霉運 網紅：這是婚禮專屬儀式

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

柯文哲回老家吃冰棒 60年老店成焦點...竟是柯爸學生開的

京華城案結束庭訊 柯文哲面帶笑容中午離開北院返家

相關新聞

聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年昨終於交保。胞妹柯美蘭昨表示，預計周三去祭拜父親柯承發。不過...

柯文哲重出江湖撼政局…學者：白2026若有斬獲 2028非藍說了算

民眾黨前主席柯文哲在被羈押一年後，本周一交保暫獲自由，牽動未來政治局勢。學者認為，柯文哲短期內不會頻繁參加政治活動，因不...

羈押一年交保…柯文哲「踩瓦片」去霉運 網紅：這是婚禮專屬儀式

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近一年，昨（8）日以7000萬元交保返家，他返抵新竹老家時跨過火爐、踩碎瓦片，祈求去除穢氣，引發討論。曾拍攝婚禮錄影超過10年的網紅「鬼才阿水」直言，踩瓦片其實是婚禮專屬儀式，若是出獄想要去除霉運，傳統上僅有過火爐。

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案遭羈押近一年，昨以7000萬元交保，小草喜迎柯文哲出看守所，支持者社群也傳出柯文哲2028...

臉書發文再喊絕不屈服 柯文哲應訊返家笑問：便當在哪？

民眾黨前主席柯文哲今上午赴北院應訊，庭訊中午結束後他返回住家。柯稍早發臉書，在今日律師界感謝3位委任律師，並指檢方先射箭...

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

署名「倫敦大學伯貝克法律學校博士」的施威全投書媒體，指檢察總長邢泰釗破格提拔的子弟兵偵辦柯文哲；最高檢今發聲明回應，每一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。