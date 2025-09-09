聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年昨終於交保。胞妹柯美蘭昨表示，預計周三去祭拜父親柯承發。不過柯媽何瑞英憂心「鬼月不適合」，民眾黨新竹黨部前主委李國璋今表示，因農曆7月，明天柯主席祭拜柯爸行程取消。

柯美蘭昨受訪表示，哥哥柯文哲原訂於明天前往永恆之丘祭拜父親柯承發。不過柯媽何瑞英昨晚受訪時回應「聽說農曆7月不適合」。民俗專家黃有福也認同，柯媽的疑慮是對的，建議柯文哲避免在鬼月期間急於祭拜，宜待鬼門關後再行拜祭，以免影響運勢。

黃有福指出，鬼月期間，通常只能供奉孤魂野鬼（好兄弟），孤魂野鬼與祖先之間的區別，在於孤魂缺乏供奉，若在農曆7月祭拜祖先或過世親人，恐將祖先誤當孤魂野鬼，此舉不僅可能影響運勢，供品與紙錢亦可能被孤魂強行拿走。

民眾黨新竹黨部前主委李國璋今傍晚表示，因農曆7月，明天柯主席祭拜柯爸行程取消。