柯文哲重出江湖撼政局…學者：白2026若有斬獲 2028非藍說了算

民眾黨前主席柯文哲在被羈押一年後，本周一交保暫獲自由，牽動未來政治局勢。學者認為，柯文哲短期內不會頻繁參加政治活動，因不利其司法案件，未來可能推動台灣司法改革運動。另有學者表示，柯文哲的能量強化變「台灣曼德拉」，若民眾黨在2026選舉有所斬獲，開疆闢土，柯文哲所涉案件的一審又判決無罪，若2028大選還是維持藍白合，誰勝誰負就不是國民黨說了算。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥說，短時間內柯文哲在政治上的活動，應不會立刻恢復到以前那高頻率，因柯剛剛出來，司法案件正在進行，過多的政治活動對其官司來講並非完全正面，其政敵就會以此攻擊，指柯企圖以政治力量干涉司法。柯也非現任黨主席，越過現任黨主席黃國昌，太明顯的下指導棋似乎也不恰當。因此柯參與政治事務的決策，不會明顯、高強度，應會慢慢加溫。

曲兆祥分析是否民眾黨會有兩個太陽的問題。他認為，不是完全沒有，但發酵作用有限，特別是在柯文哲涉入京華城案的司法壓力之下，這些問題不會爆發，將來民眾黨壯大或甚至執政，是否會有這樣的問題，到時再講。民眾黨是藍綠白三黨裡的最小黨，在生存跟發展上面臨問題，黨內勢必是團結的。柯被押了一年，小草支持沒有斷過，民眾黨內特別是黃國昌的政治行動，除認真推核三延役公投外，也聚焦在「釋放柯文哲」，也出資交保金，換言之黃的領導力某種程度是奠基在「強力救援柯文哲」。

曲兆祥表示，他不認為柯文哲會接回黨主席，在其司法案件一審有答案前都不會，因不利官司，也會弱化黃國昌建立起來的黨內領導公信力。因此黨務會繼續交給黃，明年2月黃可能落實諾言卸任立委，屆時黃會專任黨主席而專心黨務，核心就是2026選舉。關於藍白合，與國民黨之間的談判，當然由黃主導，另外要是柯未被再押，黃也一定會跟柯商量，兩人分進合擊。柯也可能會進行台灣的司法改革運動。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，柯文哲是牽動藍綠白三方競逐的重要元素，民眾黨現在士氣大振，基本盤鞏固，雖然外傳黨內會有兩個太陽，但黃國昌採取的都是「尊柯」，兩個太陽的問題不大，即便有些競爭和合作，但因黃尊柯，現階段絕對是「合大於爭」，甚至柯會認為黃辛苦幫忙柯案又操持黨務，之前全代會決議維持兩年條款，但柯也不排除有重新調整的空間，即為了回報黃的努力，可能彈性調整兩年條款，把黃等有戰力的人持續放在名單，續任立委，同時讓後面的人遞補不分區立委。

鈕則勳分析，柯文哲交保對藍軍的衝擊最大，柯的能量強化變「台灣曼德拉」後，黃國昌在726、823等，對國民黨反罷成功有貢獻，所以黃對國民黨拉高開價。現在因為柯文哲光環更強，台灣曼德拉的效應愈來愈明顯，黃日後跟藍軍談判會更強硬，藍軍可能要釋出更多的資源或席次跟白營妥協以維持藍白合，2028選舉藍軍有一定壓力。

鈕則勳認為，若民眾黨在2026選舉有所斬獲，開疆闢土，柯文哲所涉案件的一審又判決無罪，若2028大選還是維持藍白合，誰勝誰負就不是國民黨說了算。

鈕則勳指出，另外對民進黨也會有相當程度的壓力，賴清德總統要連任，所以一定要破解藍白合，現階段沒有工具可以破解。比較有可能是卓內閣改組後還是做不好，賴清德可以用「綠白聯合內閣」，對柯招手也順勢收編，在立院順勢過半，但柯不會配合，柯跟民眾黨現在對賴清德跟民進黨的恨意非常高。