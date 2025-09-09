沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案遭羈押近一年，昨以7000萬元交保，小草喜迎柯文哲出看守所，支持者社群也傳出柯文哲2028年再參選總統的呼聲。據了解，柯文哲獲交保後，私下將籌組「法務小組」專心面對司法、力拚一審無罪，暫時不會插手民眾黨黨務，黨務仍由民眾黨主席黃國昌處理。

柯文哲出看守所後獲大批小草團團簇擁，柯文哲更怒批賴清德總統把國家搞得四分五裂，因此也被外界關注柯文哲是否再戰2028年總統大位？據近柯人士指出，藍白合好不容易打贏726、823大罷免，此時柯文哲喊參選總統，豈不是破壞藍白合作默契，這根本就是分化藍白的說法。

而根據「總統副總統選舉罷免法」第26條規定，若被判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑且判決未確定時，不得登記參選，因此若柯文哲一審判決10年以下仍有參選總統資格。據近柯人士指出，柯文哲被起訴共4個案子，法院如何審判也不知道，要是出來喊選總統，柯文哲反而捍衛清白形象全毀，藍白合作基調也會破局，柯文哲為了自己、家人都暫時不會這麼做。

外界質疑民眾黨將陷入「兩個太陽」之爭，但據近柯人士指出，柯文哲卸下黨主席職務時，就有感於民眾黨必須「法治大於人治」。柯文哲未來不方便管黨務，也不會插手，全部尊重黃國昌，現在民眾黨算是司法案件關係人，交保後柯文哲自然不得插手黨務。

至於傳出民眾黨擬替柯文哲舉辦全台走透透宣講行程，近柯文哲人士指出，柯文哲還要面對法院一審，現在律師都守得很緊，不會這麼高調，家人也不贊成柯文哲這麼做，眼前最重要就是捍衛柯文哲清白。