臉書發文再喊絕不屈服 柯文哲應訊返家笑問：便當在哪？

民眾黨前主席柯文哲今上午赴北院應訊，庭訊中午結束後他返回住家。柯稍早發臉書，在今日律師界感謝3位委任律師，並指檢方先射箭再畫靶，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，將他羅織入罪，但他不會投降屈服，相信行政干預司法的一天會過去。

柯文哲今中午12時45分返回住家，神態輕鬆，面對媒體詢問夫人是否有準備午餐，柯笑而不答，向旁人說「我的便當在哪？」隨後走進住家。

柯透過臉書發文指出，今天是律師節，他想借此機會，向三位委任律師致上深深感謝。感謝 法律救生員律師鄭深元、陸正義，一起讀判決律師蕭奕弘，在我最艱苦的一段日子裡，因為你們的專業、堅持，他才能一步步走回陽光之下。

柯說，謝謝三位律師，捍衛司法公平正義的信念。當檢方先射箭再畫靶，跳過對他有利的事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，要把他羅織入罪，是鄭深元、陸正義、蕭奕弘三人日以繼夜地仔細閱卷，才找出被掩蓋的真相，並用一次一次的交叉詰問，把他身上的利箭一根一根拔下，讓他得以堅強站立。

柯文哲表示，三位律師不只讓他看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待。請放心，他絕不會投降，也絕不會屈服。因為他相信，只要心存善念、盡力而為，行政干預司法的時代會過去，司法終有一天可以成為人民心中最堅實的依靠。