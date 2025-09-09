快訊

羈押一年交保…柯文哲「踩瓦片」去霉運 網紅：這是婚禮專屬儀式

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲（中）8日交保，約下午4時30分抵達新竹老家，進家門前先過火爐、踩瓦片去霉運。記者葉信菉／攝影
民眾黨前主席柯文哲遭羈押近一年，昨（8）日以7000萬元交保返家，他返抵新竹老家時跨過火爐、踩碎瓦片，祈求去除穢氣，引發討論。曾拍攝婚禮錄影超過10年的網紅「鬼才阿水」直言，踩瓦片其實是婚禮專屬儀式，若是出獄想要去除霉運，傳統上僅有過火爐。

鬼才阿水在臉書發文解釋，台灣婚禮常見的「過火爐」象徵淨化，能洗去過去不好的東西，並祝福新娘平安進入夫家，同時也被視為能帶來興旺與好運；至於「踩瓦片」則意味新娘落地生根，把夫家當作自己家，也象徵將過去的厄運踩碎，迎來全新的幸福婚姻，「簡單來說，過火爐踩瓦片是婚禮的專屬儀式」。

鬼才阿水強調，如果一個人出獄要去除霉運，常見的習俗中仍有過火爐，但這並不是為了淨化，而是要洗去過去的罪惡與在監獄中的穢氣，重新用「乾淨」的身分回到社會，也有吃豬腳麵線來象徵轉運和脫胎換骨，有去霉運和鼓勵自己重新展開新生活，「出獄就沒有在踩瓦片喔，這並不是傳統習俗！」

柯文哲在交保離開北院不到24小時，今上午再度因京華城案開庭回到北院應訊，不過庭訊在中午結束，包括柯文哲、威京集團總裁沈慶京和前都委會委員徐國城，三人先後步出法庭離開北院。

柯文哲從法院二樓緩緩走下一樓時，有別於昨天步出法院時的疲態，面對大批守候的媒體，柯文哲雖然不發一語，但臉上卻掛著淺淺的笑容。

離開北院不到24小時的柯文哲（中）上午再度因京華城案回到北院應訊。庭訊在中午結束，柯文哲在法警開道下坐上車，離開北院返家。記者杜建重／攝影
