今不批檢察官！ 柯文哲對捲弊案委員「遞橄欖枝」：辛苦你了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積弊案昨天交保，台北地院今傳喚時任都委會的文化大學教授徐國城作證，徐的證詞評價兩極。徐捲進弊案後曾表示「打死我也不要再當委員」，柯在法庭「遞橄欖枝」對徐說「辛苦你了」。

柯文哲今天出庭時，可能身心輕鬆，罕見未利用評價證人證詞的時間砲轟檢察官，審判長問柯有無話想說，柯說，他對徐國城講的一句話感觸很深，徐說打死他也不要再當都委會委員了，他要對徐表示「辛苦你了！辛苦你了！」即未再發言。

今天的庭審中午12時許結束，柯不再「押返」退庭，從容從台北地方法院側門離開，接受不少「小草」夾道鼓勵，重覆大喊「柯文哲，清清白白」，「小草」另對共犯威京集團主席沈慶京送暖，喊出「小沈，加油！」

徐國城今天作證，檢、辯解讀不同。柯文哲的律師鄭深元表示，依徐的證詞，可證明京華城案在專案小組、都委會審議時，相關適法性均無問題；都委會783次會議由前副市長彭振聲主持，雖然是彭作出裁示，不過，徐在檢方作證時對自己的職責有誤會，將責任推給彭，偵查中的證詞不可採。

公訴檢察官廖彥鈞說，徐國城今天證述與偵查中的證述相同，京華城案關係人鼎越開發公司董事林青確實曾試圖聯繫徐國城想關說，且徐作證審議案子時，也有感受壓力。

廖彥鈞說，都發局專門委員張立立稱陳情案有先例可援引，不過，張指的2個案子是都更地區的案子，與京華城案的本質不同。

廖彥鈞表示，徐國城作證講出有感受的包括「京華城案確實比較快」、「一有意見就排審討論」、「市府一開始就想幫忙」、「都發局有公務員有壓力」等，都證明本案違法，且徐證稱就算彭振聲裁示後他也不認為有問題，也證明京華城案違法。