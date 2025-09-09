快訊

影／京華城開庭結束！柯文哲走出法院帶愉悅笑容 與小草擊掌握手

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
柯文哲開庭後神情愉悅、面帶笑容和小草擊掌、握手。記者王聖藜／攝影
柯文哲開庭後神情愉悅、面帶笑容和小草擊掌、握手。記者王聖藜／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押一年後昨交保「第一次見到陽光」，柯重獲自由今首度到法院出庭，合議庭今傳喚時任都委會的政大地政學系教授徐國城出庭作證，歷經3小時結束證人詰問程序，柯文哲面帶笑容步出法院，還與高聲吶喊的小草擊掌、握手，看得出來心情非常好，柯開庭後也未接受媒體訪問。

柯文哲踏出法院時，小草不斷高聲呼喊「柯文哲清清白白」，直到柯坐上，連威京集團主席沈慶京坐著輪椅被推出法院，小草也替他打氣「小沈加油！小沈加油！」

柯的辯護人鄭深元今詰問時任都委會的文化大學教授徐國城。鄭問徐為何偵查中證稱在都委會替前副市長彭振聲「背書」通過容獎案？徐稱，大會結論由彭決定，他只是沒提反對意見。

合議庭上午進行辯護人多方、檢察官詰問程序，交保後的柯法庭內一派輕鬆記筆記，沒有發言機會；柯與從前一樣，不時望向旁聽席位，似觀察在關心庭審。

