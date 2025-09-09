快訊

北檢將提抗告…他斷言恐遭3理由打槍 剖析賴清德已非柯文哲對手

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）昨交保後在北院門口公開嗆北檢「關我一年，什麼都沒查到」。本報資料照
台北市前市長柯文因京華城案遭羈押近一年，昨以7000萬元交保、施以電子監控，北檢將提出抗告。醫師、時事評論家沈政男斷言，基於3個理由，北檢抗告會被打槍，絕對不會成功，而柯已不怕被北檢關了，賴清德更已非柯文哲對手。

沈政男指出，柯文哲獲北院裁定交保後，各界關注北檢是否抗告，但都沒動作，直到柯昨交保踏出北院，在門口公開嗆北檢「關我一年，什麼都沒查到」才提出要抗告，可知北檢可能本來不想抗告，就因柯挑釁激起鬥志，才拎棍棒又走過來。

他痛批，檢察官如此好鬥，又愛面子，如何查明真相，毋枉毋縱，而北檢是要幫國家打官司，不是幫國家領導人打擊政敵；更斷言，北檢這次意氣用事提抗告，絕對不會成功，只是自取其辱而已，因為北院這次的交保裁定已經做了相關準備。

北檢抗告會提出卻被高院打槍的理由有三，一是為讓交保人有顧忌不至於逃跑，多了「以自己名義提出保證金」；二是尚有其他共犯尚未到案，北院已說能不能抓到橘子大有疑問，以此延押不符比例原則；三是交保後證詞恐受污染，但前面一審羈押長達九個月，已進行重要共犯與證人交互詰問，這一點早已不成問題。

沈政男進一步表示，彭振聲等人雖認罪，但柯文哲絕對不會，因為他就是要跟北檢幹到底！而柯文哲被關1年，等於是地獄遊記，來回這樣走一遭後，早已脫胎換骨，在政治人物格局上升好幾級，不僅北檢，連賴清德也已不是柯文哲的對手。

而柯文哲已經不怕關了，北檢還有什麼爛招；黨政媒網四合一綠色怪獸繼續亂扯亂罵，大家早就看膩了。現今台灣司法體系抓一個疑點，那裡說有問題，隨便兜在一起，就能把1個前首都市長羈押1年，他呼籲北檢放下屠刀，趕快收手了。

民眾黨前主席柯文哲昨交保後直指，檢察官查了一年什麼都沒查到。本報資料照
民眾黨前主席柯文哲（左）昨交保後，小草們為「阿北」加油高呼「清清白白」，柯文哲一一握手致意。本報資料照
