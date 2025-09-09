籲賴政府釋放國民黨黨工 藍綠陣營隔空對嗆

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙羈押一年終獲交保，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤呼籲賴政府下一步釋放國民黨工，意外引發藍綠論戰；民進黨發言人戴瑋姍今批凌胡亂護航是「三盲」，凌也反擊綠營用政治口水忽視民眾對司法的信任。

戴瑋姍今批凌濤是法盲、理盲和眼盲，指嫌犯續押或釋放是司法機關權責，與行政部門無關，而國民黨偽造連署書案已有超過2萬份鐵證，多數黨工認罪，但至今仍未見幕後指使者現身。另外，綠電相關弊案遭起訴、判刑多是國民黨籍人士，凌濤卻選擇性失明，對自家弊案避而不談；她強調，司法應回歸法律與事實，而非任由國民黨一再操弄雙重標準。

凌濤則指出，根據國民黨5月公布的民調數字，高達48%民眾認為檢調針對國民黨辦案司法不公，而認為檢調公正查案的僅有36%。其中，更有51.1%民眾認為，賴清德總統不斷使用司法對付反對者，就連民進黨自家立委林岱樺都喊出「政治干預司法、司法干預初選」，顯見社會各界對於司法的不信賴其來有自，更是民眾真實感受，賴清德卻執意縱容。

凌濤指出，有關連署過程的「錯、偽、抄、假」，司法應公正地調查，可是民眾感受是「辦藍不辦綠」，甚至個資法案件動輒以大搜索、大羈押等不符比例的手段進行司法清算，確有政治鑿痕。

凌濤也說，民進黨政府綠電弊案叢生，包括經濟部前綠推中心副執行長鄭亦麟涉入弊案、前台南市經發局長陳凱凌涉嫌圖利力暘能源公司，替「小二甲」解套；台鹽綠能董事長陳啟昱遭檢方起訴控其圖利電業投資、土地開發商近4億等，積極偵辦之外，民眾在意的是為何都在民進黨任內？綠電弊案橫生，綠友友賺飽飽，換來人民電費高漲、民生凋敝，民意豈有不反撲的道理？

凌濤強調，台灣面對能源、關稅、經濟挑戰，賴清德、柯建銘不處理，執意發起全國大罷免，結果招致大失敗，「萊爾區特」校長才是全年「瞎忙」一場。