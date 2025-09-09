總統府發聲明稱抹黑 黃國昌重砲批：柯文哲對賴清德已經非常客氣！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押一年後昨交保「第一次見到陽光」，柯重獲自由今首度到法院出庭。民眾黨主席黃國昌庭外受訪表示，台北地檢署、總統府接連發聲明汙衊柯文哲，他認為柯昨日對賴清德總統發言已「非常客氣」，奉勸賴清德虛心檢討，否則人民反彈會越來越大。

媒體問及台北地檢署昨晚發聲明表示要抗告卻尚未提出的意見，黃國昌指出，北檢昨晚聲明繼續汙衊柯文哲，稱在法庭上已善盡舉證責任，但真正有在關心柯文哲庭審程序的人會發現，根本是睜眼說瞎話。

他說，過去這幾個月，檢察官傳來的證人都在打檢察官的臉，檢察官的臉都被打到腫起來了，還有臉面說已善盡舉證責任，這是哪門子善盡舉證責任？

黃國昌表示，每位證人到法庭上都說按照法定程序處理京華城容積案，依照都市計畫法第24條細部計畫調整本來就可以給容積獎勵，彭振聲是按照都委會委員表達的意見做成會議結論，作證的公務員、都委會委員，每一人說得都一模一樣、打臉台北地檢署，北檢還有臉說善盡舉證責任，透過新聞稿方式繼續汙衊柯文哲，最後說要提抗告，抗告的理由是什麼？到目前為止不知道。

黃國昌指出，北檢發新聞稿後，總統府也緊接著發新聞稿罵柯文哲非事實的抹黑，他啼笑皆非，他認為柯文哲昨天對賴清德總統講的話，已經非常客氣了，柯文哲是真正站在國家領導人的高度勸說，賴清德為什麼要把台灣搞得四分五裂？

他說，台灣不是被賴清德、民進黨搞得大惡罷撕裂的四分五裂嗎？大罷免32比0不是客觀的事實嗎？柯文哲憂國憂民，不希望台灣繼續陷入分裂，才出來呼籲賴清德、請賴清德好好想一想，哪一句話是抹黑？結果賴清德連誠懇的箴言都聽不進耳，跳出來毫無脈絡及事實根據地說柯文哲在抹黑，他邀請台灣公民重新去聽柯文哲講的話，哪一句在抹黑賴清德？

黃國昌也說，昨天傍晚賴清德緊急找行政院長卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇，府院黨三巨頭在總統府聚會，討論怎麼面對柯文哲出來以後所引發台灣公民社會廣大的迴響、人民的憤怒，他相信柯文哲出來，不管是聲量、社會上的討論，賴清德應該都嚇壞了，才會先是北檢緊急發聲新聞稿，總統府再發聲明說柯文哲抹黑，民進黨一條龍的操作太多次了。

黃國昌最後表示，奉勸賴清德不虛心檢討，如果不肯靜下心來反省，會離人民越來越遠，人民的反彈會越來越大。