都委會幫彭振聲「背書」通過20%容獎？委員作證：只是沒反對

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案昨交保，合議庭今傳柯出庭，由柯的辯護人鄭深元詰問時任都委會的文化大學教授徐國城。鄭問徐為何偵查中證稱在都委會替前副市長彭振聲「背書」通過容獎案？徐稱，大會結論由彭決定，他只是沒提反對意見。

合議庭上午進行辯護人多方、檢察官詰問程序，交保後的柯法庭內一派輕鬆記筆記，沒有發言機會；柯與從前一樣，不時望向旁聽席位，似觀察在關心庭審。

徐國城說，他在765次都委會時不了解陳情案，所以沒發言，後來白仁德委員任他為專案小組召集人，學理上，京華城公司爭執的12萬0284方公尺樓地板面積是「一次性」，但實務操作上是否保障容積現況則不一定。

徐國城表示，京華城公司想爭取容獎，應在符合法規下去做，765次都委會決定由都發局再研究，不代表已同意增加容獎方案，至於768次都委會當天結論為市府無須補救，意思是業者如不努力，市府就不該補償容獎。

徐稱，他775次都委會發言稱業者的回餽方案要再細緻討論「這種說法沒人強迫我」，而適法性是都發局審查的，不由都委會判斷。

徐證稱，根據市府法務局建議，他認為都發局既已指明京華城公司要做鐵路地下化、人行道擴建，才感覺適法性顯然是OK的，鄭深元問「台北機廠、大巨蛋、松菸連起來貫穿南北軸線不好嗎？」徐稱「做不做得到，還要確認」。

鄭深元再針對京華城容獎「決定性」的783次會議詰問徐國城，指會議是否共識決？為何去年在檢廉偵訊時說過替主席（彭振聲）「背書」？