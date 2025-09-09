快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

【重磅快評】該擔心兩個太陽的，不是白營而是「另有其黨」

聯合報／ 主筆室
民眾黨前主席柯文哲（中）昨天交保，立刻引發政壇震盪，討論的話題之一是，民眾黨此時黨主席已由黃國昌（左）接任，柯交保後是否會在黨內掀起「兩個太陽」之爭。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）昨天交保，立刻引發政壇震盪，討論的話題之一是，民眾黨此時黨主席已由黃國昌（左）接任，柯交保後是否會在黨內掀起「兩個太陽」之爭。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨天交保，立刻引發政壇震盪。討論的話題之一是，民眾黨此時黨主席已由黃國昌接任，柯文哲交保後，是否會在黨內掀起「兩個太陽」之爭。不過，從民眾黨的現況來看，「兩個太陽」應是多慮。但隨著政治情勢發展，倒是在別的層面，可能會出現「兩個太陽」之爭。

會認為民眾黨可能會出現「兩個太陽」者，不外乎柯文哲雖然卸任民眾黨主席，但仍是白營精神領袖，而現任的民眾黨主席是黃國昌。如果柯文哲在交保後想要在政壇發揮影響力，必然是透過民眾黨這個平台，因此就會和黃國昌產生權力矛盾。但在接任黨主席後，黃國昌多次宣示唯柯文哲馬首是瞻，兩人看不出有何政策主張、黨發展方向的的扞格，且柯文哲的官司未了，馬上回任黨主席的機會也不大，因此白營出現「兩個太陽」之爭，機會不大。

倒是在國民黨，目前黨主席選戰陷於大亂鬥之局。2028年總統選戰，目前國民黨內呼聲最高者是的台中市長盧秀燕，但盧秀燕已表態不選。而檯面上的幾個主席參選者，多宣稱自己要當「造王者」，這個「王」，就是盧秀燕。然而從現在到2028年總統選戰，變數仍多。首先是明年的九合一選戰，如果新任主席真的帶領國民黨打贏選戰，在黨內聲望高漲，就有可能在黨內和盧秀燕成為「兩個太陽」之爭。

更大的變數，來自於民眾黨和柯文哲的動向。從昨天柯文哲交保後的情況來看，一年多的官司纏身，對柯文哲的政治身價不但並未能造成太大的負面影響，反而讓他以政治被迫害者之姿累積更多能量。儘管柯文哲是否會參選2028年的總統選戰八字沒一撇，但如果柯文哲的聲勢持續看漲，達到了可以挑戰總統大位的能力，繼2024後再戰總統，不是不可能的事。

如此一來，2028總統選戰在野陣營挑戰民進黨，就很可能出現「兩個太陽」之局。而且對民進黨而言，他們絕對樂於在藍白整合出一組候選人之前，拉高白營聲量、踩低藍營聲勢。如此一來，2024「藍白合」破局的情況，就有可能重現；而民進黨自然又可在鷸蚌相爭中，成為得利的漁翁。更進一步說，如果國民黨在2026年九合一選戰敗選，聲勢大減。和白營此消我長，也可能加大2028藍白合的難度。

如今的國民黨，人人搶著當「伯公」，但計畫永遠趕不上變化。當年的馬英九，本來是扛起當主席之位，後來因為特別費案才不得不有「伯公」出來「造王」的；而今情況大不相同，在有諸多變數之下，是否還要援用過去的例子，值得深思。

柯文哲 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲交保 游盈隆：兩個太陽想多了 是哥吉拉重現江湖

「吃屎哥」游兆霖2度鬧場撒冥紙嗆柯文哲 電影岔路2導演火速解約

柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

預言柯文哲選高雄市長 吳怡萱駁周玉蔻：民進黨側翼急了

相關新聞

【重磅快評】該擔心兩個太陽的，不是白營而是「另有其黨」

民眾黨前主席柯文哲昨天交保，立刻引發政壇震盪。討論的話題之一是，民眾黨此時黨主席已由黃國昌接任，柯文哲交保後，是否會在黨...

【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

大罷免落幕後，賴清德總統要求民進黨立法院院黨團改組，被解讀是要求總召柯建銘去職，但柯強調任期到明年2月，外界看來僵局已成...

【重磅快評】賴政府力拚利空出盡 藍營別再沉溺於大罷免成績

今天「小草」們應該很興奮，遭關押一年的民眾黨前主席柯文哲，終於可望交保。另一方面，民進黨立委沈伯洋宣稱自家門口停放的機車...

【重磅快評】拿觀光優等生當墊背 官員不知攻錯真汗顏

繼CNN形容台灣交通是「行人地獄」之後，最近又有德國媒體報導稱台灣交通死亡人數比911恐怖，呼籲要來台旅遊者三思。這則報...

【重磅快評】海纜斷裂怪我們不在乎？

台灣海峽的國內電纜及國際電纜密度在全球海域而言算是高的，電纜多，自然故障情況相對也高，值得注意的是九月之後的這一周故障情...

【重磅快評】川普為抗戰勝利邀功，賴清德卻似自居戰敗國

賴清德總統躲閃「抗戰」大半年，把抗戰話語權完全捧送習近平後，終於尷尬度過九三抗戰勝利八十周年紀念日。但是當美國也興沖沖參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。