【重磅快評】該擔心兩個太陽的，不是白營而是「另有其黨」

民眾黨前主席柯文哲昨天交保，立刻引發政壇震盪。討論的話題之一是，民眾黨此時黨主席已由黃國昌接任，柯文哲交保後，是否會在黨內掀起「兩個太陽」之爭。不過，從民眾黨的現況來看，「兩個太陽」應是多慮。但隨著政治情勢發展，倒是在別的層面，可能會出現「兩個太陽」之爭。

會認為民眾黨可能會出現「兩個太陽」者，不外乎柯文哲雖然卸任民眾黨主席，但仍是白營精神領袖，而現任的民眾黨主席是黃國昌。如果柯文哲在交保後想要在政壇發揮影響力，必然是透過民眾黨這個平台，因此就會和黃國昌產生權力矛盾。但在接任黨主席後，黃國昌多次宣示唯柯文哲馬首是瞻，兩人看不出有何政策主張、黨發展方向的的扞格，且柯文哲的官司未了，馬上回任黨主席的機會也不大，因此白營出現「兩個太陽」之爭，機會不大。

倒是在國民黨，目前黨主席選戰陷於大亂鬥之局。2028年總統選戰，目前國民黨內呼聲最高者是的台中市長盧秀燕，但盧秀燕已表態不選。而檯面上的幾個主席參選者，多宣稱自己要當「造王者」，這個「王」，就是盧秀燕。然而從現在到2028年總統選戰，變數仍多。首先是明年的九合一選戰，如果新任主席真的帶領國民黨打贏選戰，在黨內聲望高漲，就有可能在黨內和盧秀燕成為「兩個太陽」之爭。

更大的變數，來自於民眾黨和柯文哲的動向。從昨天柯文哲交保後的情況來看，一年多的官司纏身，對柯文哲的政治身價不但並未能造成太大的負面影響，反而讓他以政治被迫害者之姿累積更多能量。儘管柯文哲是否會參選2028年的總統選戰八字沒一撇，但如果柯文哲的聲勢持續看漲，達到了可以挑戰總統大位的能力，繼2024後再戰總統，不是不可能的事。

如此一來，2028總統選戰在野陣營挑戰民進黨，就很可能出現「兩個太陽」之局。而且對民進黨而言，他們絕對樂於在藍白整合出一組候選人之前，拉高白營聲量、踩低藍營聲勢。如此一來，2024「藍白合」破局的情況，就有可能重現；而民進黨自然又可在鷸蚌相爭中，成為得利的漁翁。更進一步說，如果國民黨在2026年九合一選戰敗選，聲勢大減。和白營此消我長，也可能加大2028藍白合的難度。

如今的國民黨，人人搶著當「伯公」，但計畫永遠趕不上變化。當年的馬英九，本來是扛起當主席之位，後來因為特別費案才不得不有「伯公」出來「造王」的；而今情況大不相同，在有諸多變數之下，是否還要援用過去的例子，值得深思。