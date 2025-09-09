柯文哲交保 游盈隆：兩個太陽想多了 是哥吉拉重現江湖

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案昨天交保，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，有人說民眾黨將出現兩個太陽，應該是想太多了，在他比喻，會是哥吉拉重現江湖。

游盈隆指出，電影中哥吉拉是猛獸、怪獸與神獸，在此只是比方，只是好玩，無傷大雅，也無價值判斷之意。

游盈隆說，柯文哲昨天氣定神閒，侃侃而談。顯然一年的關押對他的精氣神沒多大傷害，也許還更強大了，強烈的復仇之火，有如哥吉拉仰天長嘯，火噴三千丈，似乎就在眼前。經過地獄火試煉過的哥吉拉，一旦重出江湖，對台灣政壇肯定是一個超級變數，它的衝擊與影響有多大，可拭目以待。

游盈隆表示，柯文哲言之鑿鑿地說，大罷免32:0，檢察官是很重要因素，是有趣的因果推論，但究竟是直接因果或間接因果? 或只是遙遠的因果？恐仍需花點時間釐清。

游盈隆指出，至於有人說柯文哲交保重獲自由後，民眾黨將出現兩個太陽，應該是想太多了，也或許只是有心人見縫插針，經不起檢驗的說詞。因為柯文哲和黃國昌的關係，在他看來，比較像是金庸小說中的魔教教主任我行與光明右使向問天，而非任我行與東方不敗之間的關係。

游盈隆說，柯文哲在看守所被囚禁足足一年重獲自由，其中的煎熬絕非常人所能忍受，這涉及嚴肅的人權問題，就如同扁案一樣，值得台灣社會反省與檢討。