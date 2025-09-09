快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

「吃屎哥」游兆霖2度鬧場撒冥紙嗆柯文哲 電影岔路2導演火速解約

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。圖／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。而吃屎哥原受邀演出電影「岔路2富國社敢死隊」，如今負面新聞頻傳，導演黃偉庭緊急解除「吃屎哥」演出職務，並將其拍攝內容刪除「永不錄用」，吃屎哥也證實已請辭。

昨天「吃屎哥」從北院外鬧到柯文哲新竹老家，還趁新竹市議員李國璋受訪時搶麥亂入，對著媒體大吼：「柯文哲對得起祖先嗎？」「台灣真的沒有司法了嗎，交保這個柯文哲」、「貪汙」，現場小草也們不滿回嗆「你是法官嗎？」「你有證據嗎？」雙方一度爆發衝突，警方迅速介入，並依社會秩序維護法將游兆霖帶回警所。

由於「吃屎哥」一天鬧場2次，負面新聞瘋傳，其參與拍攝的電影「岔路2富國社敢死隊」的導演黃韋廷今天凌晨也在臉書發出聲明，認為「吃屎哥」於劇外不當行為已造成社會不良觀感，並違反劇組專業倫理與合作規範，宣布「即日起解除游兆霖先生之一切演出職務，並將其已拍攝之內容全數刪除，永久不再錄用。」

不過早在導演於臉書發布聲明前，「吃屎哥」已經搶先在臉書發文指「我本人已向黃導演請辭自動取消角色並且刪除戲份，本人行為與電影無關，謝謝各位。」

貼文曝光後，網友也紛紛留言「你拯救了一部戲，英雄」、「好可惜，本來看好你可以進軍好萊塢，拿奧斯卡影帝」、「別學柯賜海了，你學不來」、「活該」、「別人是看風向拿錢當鳥，免費自己跳進去，為了流量幹的事情這次最可笑」。

新竹市警察局表示，關於游姓男子在柯文哲家門口撒冥紙，昨天已依社會秩序維護法68條藉端滋擾住戶、公共場所罪嫌送辦，後續已函送新竹地方法院新竹簡易庭裁處。

早在導演於臉書發布聲明前，「吃屎哥」已經搶先在臉書發文請辭電影演出。圖／取自游兆霖臉書
早在導演於臉書發布聲明前，「吃屎哥」已經搶先在臉書發文請辭電影演出。圖／取自游兆霖臉書
導演黃偉庭緊急解除「吃屎哥」演出職務，並將其拍攝內容刪除「永不錄用」。圖／取自導演黃偉庭臉書
導演黃偉庭緊急解除「吃屎哥」演出職務，並將其拍攝內容刪除「永不錄用」。圖／取自導演黃偉庭臉書
民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。圖／報系資料照

