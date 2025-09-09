快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
柯文哲被資深媒體人周玉蔻拋出預測，可能參選高雄市長，陳其邁今受訪回應，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。記者宋原彰／攝影
柯文哲被資深媒體人周玉蔻拋出預測，可能參選高雄市長，陳其邁今受訪回應，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。記者宋原彰／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨日以7千萬元交保獲釋後，資深媒體人周玉蔻拋出預測，指柯文哲可能投入2026年高雄市長選戰，殲滅民進黨地方執政版圖。現任高雄市長陳其邁今受訪回應，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。

周玉蔻在臉書發文說，柯文哲交保後，以柯的仇恨心之高和極端作為習性，很可能投入2026年高雄市長選戰，連帶掀動台南、屏東、嘉義，殲滅民進黨地方執政版圖，「復仇、搞垮民進黨、毀滅賴清德，必定是柯文哲鎖定執行的唯一目標」。陳其邁今回應，猜測（候選人）不是政府工作，參選是每個人權利，表達尊重，對於個別人選不做評論。

周玉蔻指出，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，柯文哲參選權安全存在，如果柯文哲一審宣判後依法不得參選，他可以啟用代理人投入戰鬥，或者藍白聯手修法，「總之，不要低估柯文哲的報仇心與行動力。有意問鼎國民黨高雄市長參選人的柯志恩則說，柯應該會好好休息陪家人，心裡一定有氣，但說要投入哪個縣市選舉、毀滅賴清德總統，都是過度超譯。

民進黨高雄市長擬參選人、立委林岱樺表示，高雄是高雄人的高雄，應該凝聚愛與團結，拋棄任何黨派歧見。另一名參選人、立委許智傑表示，「我認為柯主席應該不會來亂，南部地方版圖也不會因一個人來就能改變。」呼籲柯文哲除了靜候司法判決外，也能將民眾黨導回理性務實的道路，不要隨著黨主席黃國昌起舞。

柯文哲 周玉蔻 陳其邁

延伸閱讀

預言柯文哲選高雄市長 吳怡萱駁周玉蔻：民進黨側翼急了

京華城案 北院傳喚北市前都委徐國城作證

離開北院不到24小時 柯文哲今一早重回北院京華城案開庭

柯文哲今早離家赴北院開庭只說一句 吳怡萱反嗆總統府：鬼話連篇

相關新聞

都委會幫彭振聲「背書」通過20%容獎？委員作證：只是沒反對

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案昨交保，合議庭今傳柯出庭，由柯的辯護人鄭深元詰問時任都委會的文化大學教授徐國城。鄭問徐為...

柯文哲2028盧柯配？ 江和樹：要就當正的不然就當造浪者

民眾黨前主席柯文哲甫獲釋，綠媒名嘴就預測柯文哲2028一定會參選總統，甚至也可以藍白合考慮盧柯配。對此，中央委員江和樹說...

柯文哲交保 游盈隆：兩個太陽想多了 是哥吉拉重現江湖

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案昨天交保，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，有人說民眾黨將出現兩個太陽，應該是想太多了，在...

「吃屎哥」游兆霖2度鬧場撒冥紙嗆柯文哲 電影岔路2導演火速解約

民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。而吃屎哥原受邀演出電影...

【重磅快評】該擔心兩個太陽的，不是白營而是「另有其黨」

民眾黨前主席柯文哲昨天交保，立刻引發政壇震盪。討論的話題之一是，民眾黨此時黨主席已由黃國昌接任，柯文哲交保後，是否會在黨...

柯文哲天價交保 網路聲量衝破10萬

京華城案大逆轉？網路聲量不到一日炸裂近10萬筆！柯文哲重獲自由後砲轟司法體系與總統賴清德，另外，黨內與黃國昌「兩個太陽」權力關係也成焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。