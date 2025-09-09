郝龍斌：柯文哲押一年愈挫愈奮 這是很好的政治人物需要有的特質

民眾黨前主席柯文哲遭關押一年後，昨獲交保。台北市前市長郝龍斌今表示，看到柯跟家人重聚覺得溫暖，尤其柯一年來受到這麼大挫折，仍存有善念，不減熱情，這是很好的政治人物需要有的特質。他也說，柯文哲被羈押突顯出司法不公、押人取供的情形。

郝龍斌先前曾發文指出，台北地方法院裁定柯文哲以7000萬元交保、限制住居並接受科技監控。如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱。

郝龍斌今上廣播專訪時表示，中廣前董事長趙少康先前曾邀他上節目談京華城案，但他認為，既然司法檢調已在調查，他不適合公開對這件事情發表評論。他也覺得，一個前市長被羈押已經是夠悲慘的事情了，不希望落井下石，這也不是他做人的態度。

郝龍斌表示，柯文哲在這一年的羈押突顯的就是司法不公，很少聽說一個偵結被起訴的人，還會因為有可能串證或者逃亡續押，一個坐過台北市長的人怎麼可能逃亡，他也逃不掉，而且用這麼高的保釋金，甚至給他戴電子腳鐐，這對一個民選首長來講是羞辱，而不是防止他逃亡。

郝龍斌說，今年1月、4月，甚至中間非常多次，外界問到這個問題，他都覺得不應該再羈押，像國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也是一樣，一個連署案把她羈押98天，這根本是押人取供，因為健康狀況意志薄弱的時候，可能為了要出來而勉強認罪，事實上非常多這樣的情形。

郝龍斌說，柯文哲交保後談話提到，賴清德總統讓台灣四分五裂，這是事實，民進黨到現在還沒有察覺，司法不公已經讓台灣民眾沒有任何信心了。2024選舉，民進黨獲得40%支持勝選，就是因為藍白不合，可是沒想到民進黨執政以後，居然是用司法檢調的力量來追殺在野黨，柯被羈押一年，就是藍白不合最明顯的例子。

郝龍斌說，不只民眾黨部、黨工被搜索，國民黨更慘，很多黨工也被羈押，幾乎所有縣市黨部都被大規模搜索了，當初2024藍白沒有合，相信大家做夢都沒想到民進黨會這樣抄家式地來追殺在野黨。

郝龍斌表示，看到柯文哲跟家人重聚，他覺得蠻溫暖的，這一年中間受了這麼多的挫折，還是在發言中馬上點出台灣的問題，賴清德總統讓台灣四分五裂，甚至司法不公，讓民眾沒有辦法信任，他在這兩件事情上，還存有善念而且不減熱情，這不容易，「愈挫愈奮，這是很好的政治人物需要有的特質。」