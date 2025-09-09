預言柯文哲選高雄市長 吳怡萱駁周玉蔻：民進黨側翼急了

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨發言人吳怡萱今早受訪。記者劉懿萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨獲交保，傳出有白營支持者盼柯選2028總統，媒體人周玉蔻稱柯可能選高雄市長。民眾黨發言人吳怡萱會回應，民進黨側翼可能急了，開始見縫插針、帶風向，不希望這麼早討論2年後、3年後的事；至於外界關注兩顆太陽問題，吳也強調沒有所謂「兩顆太陽」。

對於周玉蔻指柯文哲可能選高雄市長，也有小草希望柯選2028總統。吳怡萱今上午在柯文哲住家前受訪說，柯出來後不管網路聲量或媒體關注程度，相信帶給社會大眾非常大影響跟衝擊，民進黨側翼可能就急了，開始見縫插針、帶風向，但希望在這件事上，不要這麼早討論2年後、3年後的事。

吳怡萱說，現階段還是希望柯文哲用自由之身，在司法捍衛清白，至於其他的希望暫時先不要再受到這些側翼挑撥或攻擊，因為綠側翼看到柯聲量這麼高非常急，但也擔心綠側翼藉由柯在媒體上聲量，試圖掩蓋民進黨執政不利事實，讓大家暫時忘記民進黨還有很多事要檢討，823後不管是大罷免或公投結果，都是代表賴清德總統民調下滑，台灣民眾對賴的不滿，及民進黨內部問題，別想透過柯文哲轉移焦點。

至於外界關注柯文哲與民眾黨現任黨主席黃國昌「兩顆太陽」問題。吳怡萱說，這些都不是問題，不管柯文哲、黃國昌主席，都團結一條心，沒有所謂「兩顆太陽」。

吳說，很多民進黨側翼開始見縫插針，為何見不得民眾黨繼續茁壯、長大，民眾黨一個人時說是一人政黨，有很多優秀人才又說兩顆太陽，民眾黨會持續團結一致，不會被外界風向影響內部團結，希望幫柯文哲做最強後盾、協助民眾黨在台灣扮演最好監督角色，2026年選舉即將到來，也會在地方開枝散葉，服務更多的人。

