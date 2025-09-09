柯文哲天價交保 網路聲量衝破10萬

輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

前民眾黨主席柯文哲因京華城案，在遭羈押近一年後，於今（8）日以新台幣7,000萬元天價交保，這筆金額也創下台灣政治人物被告交保的最高紀錄。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「柯文哲」今日（2025/9/8截至17:00）網路聲量累積破9.9萬筆。聲量高點落在下午3點，柯文哲發文感謝支持。支持者紛紛表示「阿北你真的好棒，心智超堅強+強大」、「阿北加油，好好保養身體」、「今天要吃大餐慶祝阿北出來」；也有網友吐槽「自我催眠的邪教無誤」、「睜眼說瞎話的最佳範例」、「嘴真的不能太秋...小心翻船」。

柯文哲三進三出看守所 交保金額創紀錄

自去年9月5日，台北地檢署以貪污等罪嫌起訴柯文哲等11人以來，柯文哲已歷經「三進三出」看守所。儘管羈押期限將於10月期滿，但日前柯文哲的辯護律師聲請具保停押，北院於5日再次裁定以7,000萬元交保，並附加限制住居與科技監控。

不過，柯文哲當天在北所律見時曾表示需「再行深思」，但經過辯護人協助其家人說明資金籌措來源後，最終決定接受交保。今（8）日上午，其妻陳佩琪赴北院辦理保釋金手續，北院隨即派車將柯文哲從看守所帶回。在完成佩戴電子腳鐶等程序後，柯文哲在下午2時30分左右，於妻子陳佩琪及民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢等人陪同下，正式步出北檢。

重獲自由後首發言 柯文哲砲轟賴清德「讓台灣四分五裂」

柯文哲現身時身穿白色「KP」T-shirt，發表了約5分鐘的談話，除了感謝支持者，也對此案與司法體系表達強烈不滿。

柯文哲表示「首先，還是要謝謝小草們的支持。這一年來，因為有你們，我才可以撐到現在。特別是我父親在病危的時候，其實我那時候是最難捱的時候，你們的這種呼喊聲，你知道嗎？像阿北加油，讓我勇氣可以走到現在。」

他接著將矛頭指向檢察官，細數自己和家人的帳戶被調查、住家與辦公室都被抄卻一無所獲，質疑此案的合法性，「這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年了...請問，檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。民進黨作夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨。所有來作證的公務員都說，過程是合法的。」

柯文哲隨即也進一步批評司法體系的失信，並將問題歸咎於總統賴清德，「其實大家心裡面都非常明白。大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，就為了這幾個檢察官，把整個台灣社會的司法信任度全部摧毀掉」、「台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄？我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點。不要再這樣，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂？賴清德，你好好想一想吧。」

發言獲在場粉絲熱烈支持，頻頻高喊「終於等到你了」、「阿北加油」、「清清白白柯文哲」、「賴清德下台」。最後柯文哲在上車離開前，也再次高呼「絕不投降、絕不屈服」，隨後預計搭車前往新竹探望母親。

輿情熱議「兩個太陽」 黃國昌駁斥：大可不必

透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「柯文哲」今日的探索概念除了與交保、回家話題相關，「黃國昌」與「兩個太陽」也成為關注焦點。由於柯文哲是民眾黨創黨主席，過去擁有不可撼動的領導地位；而黃國昌在柯文哲羈押期間接任黨主席，現為黨內實際的領袖。隨著柯文哲重獲自由，外界因此高度關注，兩人之間將如何重新定位權力關係，是否會讓民眾黨內部出現「兩個太陽」的現象。

支持者紛紛留言「他們兩位都好」、「一正一副剛剛好」、「當然不尷尬一正一副就好了」、「人都還沒出來就在見縫插針」；也有網友表示「還沒坐熱就要下台一鞠躬」、「兩個太陽會把小草們曬到臭灰搭」、「一定會有一個涼了」、「太陽出來，月亮就暗淡無光了」。

對此，民眾黨內部的回應態度一致。民眾黨秘書長周榆修表示，柯文哲在羈押期間已請辭黨主席，而黃國昌是透過黨內程序當選，因此「兩個太陽」這個命題並不成立。黃國昌本人也被問及是否會將黨主席大位歸還，他則嚴詞駁斥「民進黨的人挑撥離間、見縫插針大可不必，民眾黨發展上，我跟柯文哲彼此之間互信與默契不是你們可以想像的。」

至於柯文哲交保後的行動，他的左腳需佩戴電子腳鐶，每晚需持手機自拍報到，若要在現居地外過夜則須事先申請。周榆修也強調，柯文哲的首要任務是遵守法院規定，因此不會與黨內開會，未來幾年開庭時間相對密集，後續規劃仍待討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年09月08日（00:00至17:00）。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

