柯文哲今早離家赴北院開庭只說一句 吳怡萱反嗆總統府：鬼話連篇

民眾黨前主席柯文哲昨獲交保，今早約9時14分步出家門，前往北院開庭。柯文哲神態如常，只問幕僚一句「我的車在哪？」面對媒體提問是否有睡好、是否參選2026、2028均未回應；針對總統府昨晚駁斥柯談話，指不接受並非事實的抹黑，民眾黨發言人吳怡萱今受訪則反嗆，總統府發言就像是7月鬼話連篇。

柯文哲今早9時14分步出家門，而柯妻陳佩琪則早在8時40分在幕僚陪同下出門辦事，她也未回應任何提問。針對北檢發聲明將提抗告，吳怡萱今早受訪說，蠻罕見的，看到北檢不是提了抗告才發新聞稿，而是先跟預告會提抗告，就靜待北檢提起抗告，因為北檢在這段偵辦過程中，有非常多讓人無法接受的地方，看起來白白活過了這一年。

吳怡萱說，這一年法院審理期間，看到非常多濫權起訴，很多證人在北檢違法情況下不斷清洗他們的記憶，洗完記憶後，連證人或同案被告自己認了什麼罪都不知道，因為檢察官說他有罪就認罪，這些種種相信社會大眾都看在眼裡，北檢現在有什麼正當性無限抗告？只會顯得他們把司法程序正義，跟過去希望的司法改革都丟在地上，讓台灣司法顏面掃地。

而總統府昨晚駁斥柯文哲的談話，指不接受非事實的抹黑，吳怡萱反擊表示，有沒有汙衊公告自在人心，這段時間以來，柯文哲所遭受的司法攻擊，柯文哲交保有這麼多支持者聲援，這麼多關注度，就是大家看清楚這段時間司法將這案子，不是單純的司法偵辦，而是抄家滅族式的想摧毀民眾黨。