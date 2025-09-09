自由之身爭清白！柯文哲交保後首度出庭 9:27神情輕鬆步入法院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案被羈押一年後昨交保「第一次見到陽光」，柯重獲自由今首度到法院出庭，合議庭今傳喚時任都委會的政大地政學系教授徐國城出庭作證。柯文哲身穿灰色POLO衫、黑色西裝褲、手提黑色公事包，神情輕鬆快步走入法院，面對媒體提問並未發言。

柯文哲今天上午9時15分步出家門，面對大批媒體堵訪，僅說「我的車在哪裡」，並沒有回應媒體提問，隨即上車前往法院。柯文哲約9時27分步入法院，他快步上樓並未發言，小草則大喊「不屈服、不投降、柯文哲清清白白」。

徐國城是台北市政府前都委會委員，京華城陳情案專案會議一度討論容積獎勵適法性，徐國城曾作成有利於京華城公司的意見表示，因此，威京集團主席沈慶京聲請傳喚徐作證，徐屬於被告方的「友性證人」。

合議庭今天調查重點在於都委會審議陳情案究竟有無公務員涉嫌圖利，柯文哲昨天交保在台北地檢署批檢察官摧毀司法信任度，柯重獲自由後的首次出庭，法庭表現是否較過去更顯強勢？成一關注焦點。

昨天以前，法院每次開庭柯文哲均上手銬提解出庭，由囚車載送來院，柯會先到法院地下1樓的候審室等待，再帶上2樓的刑事庭解開戒具受審，柯現因已辦保暫獲自由之身，排除檢方揚言抗告的因素，柯即起可以「自行」走到法院開庭。