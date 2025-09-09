重獲自由首出庭…柯文哲250天後今「不上銬」詰問都委會委員

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案羈押1年餘後昨交保，合議庭今傳喚時任都委會的政大地政學系教授徐國城出庭作證，柯將「不上銬」出庭行使詰問權，距他今年1月2日移審後交保再羈押禁見，已時隔250天。

徐國城是台北市政府前都委會委員，京華城陳情案專案會議一度討論容積獎勵適法性，徐國城曾作成有利於京華城公司的意見表示，因此，威京集團主席沈慶京聲請傳喚徐作證，徐屬於被告方的「友性證人」。

合議庭今天調查重點在於都委會審議陳情案究竟有無公務員涉嫌圖利，柯文哲昨天交保在台北地檢署批檢察官摧毀司法信任度，柯重獲自由後的首次出庭，法庭表現是否較過去更顯強勢？成一關注焦點。

昨天以前，法院每次開庭柯文哲均上手銬提解出庭，由囚車載送來院，柯會先到法院地下1樓的候審室等待，再帶上2樓的刑事庭解開戒具受審，柯現因已辦保暫獲自由之身，排除檢方揚言抗告的因素，柯即起可以「自行」走到法院開庭。

